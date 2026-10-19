Россиян начнут вызывать в поликлиники по новым правилам: система может столкнуться с неожиданным препятствием

Есть сомнения в научной обоснованности и практической реализуемости системы автоматического вызова пациентов в лечебное учреждение на базе автоматического отбора данных, заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. Врач оценил инициативу в беседе с NewsInfo.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что врачи начнут самостоятельно приглашать на прием граждан с высокими рисками обострения хронических неинфекционных заболеваний. По его словам, система будет работать на базе автоматического отбора данных из электронных медицинских карт, разделяя пациентов на группы по степени риска для контроля динамики или назначения очных консультаций.

При этом в медицинской среде признают, что нередко обследования ради профилактики дают сбой, ставя под сомнение эффективность потоковой диагностики.

Терапевт указал на отсутствие прозрачных критериев определения рисков и скептически отнесся к возможностям искусственного интеллекта в текущих реалиях отечественного здравоохранения. Профессор отметил, что качество заполнения амбулаторных карт зачастую не позволяет делать объективные выводы о состоянии здоровья человека, так как записи часто делаются формально.

"Вы представляете себе историю болезни, в которой что-то записано? Она ведь пишется, условно, для прокурора. И ничего для больного там нет", — полагает Воробьев.

Особое внимание эксперт уделил технической стороне вопроса и достоверности вносимых данных. По мнению терапевта, даже такие базовые показатели, как артериальное давление, часто фиксируются с нарушениями протокола, что искажает реальную клиническую картину.

Нередко пациенты сталкиваются с тем, что давление поднялось без нагрузки, однако в клиниках фиксируют лишь "стрессовые" показатели. В то же время специалисты подчеркивают, что давление взлетает даже без нервов из-за внешних факторов, которые алгоритмы ИИ могут не учитывать.

"Даже если у вас проверяют давление, давление нужно измерять правильно. Нужно пять минут человеку дать расслабиться, посидеть, померить надо на двух руках. Кто и когда это делал? Никто и никогда этого не делал", — добавил специалист.

Проблема доступности медицинской помощи остается острой и в регионах, где дефицит кадров делает невозможным внедрение цифровых инноваций. В некоторых ситуациях пожилой человек рискует не дождаться помощи из-за нехватки ресурсов на местах.

Воробьев подчеркнул, что в сельской местности, где зачастую отсутствуют врачи, разговоры об электронных картах и автоматизированных вызовах лишены смысла. Помимо этого, эксперты напоминают, что зачастую биологический возраст превратили в модную цифру, не отражающую реальные потребности пациента в лечении.

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