© commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:26

Десять рублей за скорость: как изменилась цена минуты на МСД

На Московском скоростном диаметре с 13 октября повышается тариф до 10 рублей за участок

Рост тарифов на Московском скоростном диаметре (МСД) стал очередным шагом в развитии одной из самых современных дорог столицы. Теперь поездка по каждому участку обойдется водителям в 10 рублей вместо прежних семи, а полный проезд по трассе — в 90 рублей. Изменения вступают в силу 13 октября, о чём заранее предупредил департамент транспорта Москвы.

МСД соединяет север, восток и юг города, обеспечивая прямую связь между районами, которые раньше были отделены длинными маршрутами через центр. Протяженность магистрали — 68 километров, и каждый день ею пользуются свыше 400 тысяч автомобилей.

Почему дорожает проезд

Основная причина повышения тарифа — рост эксплуатационных затрат и необходимость поддерживать дорогу в идеальном состоянии. МСД — сложный инженерный проект: шумозащитные экраны, системы мониторинга, камеры контроля скорости, интеллектуальные знаки и освещение требуют регулярного обслуживания.

Кроме того, тарифы индексируются с учетом инфляции и стоимости электроэнергии, используемой для освещения и работы оборудования. Несмотря на рост, даже новая цена остаётся одной из самых доступных среди платных трасс России.

Как устроена система оплаты

Оплата взимается только в часы пик: утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. В остальное время дорога остаётся бесплатной.

Автомобилисты могут оплачивать проезд несколькими способами:

  1. через сайт msd.mos.ru;

  2. в мобильных приложениях "Парковки России", "Госуслуги", "Яндекс Карты" и "Навигатор";

  3. через банковские приложения, где сохранены данные автомобиля.

Пользователям рекомендуется настроить автосписание, чтобы избежать штрафов за неоплату.

Кто освобожден от платы

Бесплатный проезд сохраняется для машин экстренных служб, коммунальных предприятий, почты, школьных автобусов, общественного транспорта и такси с лицензией Москвы или области.

Для остальных категорий действует единый тариф независимо от модели автомобиля. Это значит, что водители электромобилей, бензиновых и гибридных машин платят одинаково.

Сравнение: сколько стоит проезд

Маршрут Расстояние Стоимость до 13 октября Новая стоимость
1 участок ~7,5 км 7 руб. 10 руб.
5 участков ~38 км 35 руб. 50 руб.
Вся трасса 68 км 63 руб. 90 руб.

Как избежать переплаты

Чтобы не тратить лишнего, водителям советуют:

  1. планировать поездки вне часов пик.

  2. использовать электронные карты, которые автоматически рассчитывают стоимость.

  3. проверять маршрут в навигаторе: иногда поездка через соседние бесплатные дороги занимает лишь на 5-10 минут больше.

Такой подход особенно полезен для тех, кто пользуется трассой ежедневно — например, жителей Новой Москвы или районов за МКАД.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оплата вручную после проезда.
→ Последствие: штраф за неоплату и начисление пени.
→ Альтернатива: подключить автоплатеж через "Госуслуги" или банковское приложение.

• Ошибка: движение по МСД в часы пик без необходимости.
→ Последствие: лишние траты и потеря времени.
→ Альтернатива: использовать дублеры — Варшавское шоссе, Локомотивный проезд или Северо-Восточную хорду.

А что если МСД станет полностью бесплатной?

Городские эксперты отмечают, что отмена платного режима приведёт к мгновенному росту трафика и снижению скорости движения почти вдвое. Опыт предыдущих лет показывает: даже частичное снятие ограничений создаёт пробки на въездах и выездах.

Исторический контекст

МСД — часть масштабной транспортной программы Москвы. Идея соединить север и юг скоростной трассой появилась еще в 2010-х годах, но активно проект начали развивать после 2018-го. Строительство велось в несколько этапов, а в 2022 году открылся основной участок.

В будущем МСД соединят с платной трассой М-12 "Восток" и Южной рокадой, что позволит создать непрерывный скоростной пояс вокруг столицы.

FAQ

Сколько стоит проезд по МСД?
С 13 октября — 10 рублей за участок, 90 рублей за всю трассу.

Можно ли оплатить наличными?
Нет. Оплата осуществляется только онлайн или через приложения.

Будут ли скидки для частых пользователей?
Пока нет, но обсуждается возможность введения абонементов для водителей, которые регулярно ездят по МСД.

Что будет, если не оплатить?
Штраф составит до 1500 рублей.

Когда завершится строительство южного участка?
По планам — в 2026 году. Он соединит трассу с районами Бирюлёво и Чертаново.

Мифы и правда

Миф: все деньги от платного проезда уходят в частные руки.
Правда: поступления направляются в городской дорожный фонд и используются на ремонт, обслуживание и строительство новых развязок.

Миф: движение платное всегда.
Правда: в остальное время суток дорога полностью бесплатна.

Миф: повышение тарифа приведет к пробкам.
Правда: наоборот, именно платный режим помогает держать поток на уровне и снижает заторы.

