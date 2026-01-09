Москва за ночь приблизилась к снежному рекорду — такого января ещё не было

Ночная непогода в Центральной России резко изменила привычную зимнюю картину, превратив снегопад в событие с рекордными показателями. За считанные часы регион получил значительный объём осадков, а столица приблизилась к историческому максимуму по высоте снежного покрова. Об этом сообщает РИА Новости.

Осадки и рост сугробов в Москве и области

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Подмосковье за ночь выпало около двух третей месячной нормы осадков. По его словам, в Москве к вечеру сугробы вырастут до 65 сантиметров, что станет рекордным значением для января за всю историю регулярных наблюдений.

"В Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. В Москве к вечеру сугробы вырастут до рекордных в январе 65 сантиметров", — сообщил Тишковец.

Прежний максимум, напомнил синоптик, составлял 57 сантиметров.

Данные метеостанций и влияние циклона

Причиной интенсивных снегопадов стала атака циклона "Фрэнсис". За минувшие сутки на опорных столичных метеостанциях ВДНХ и Балчуг в пересчёте на воду выпало по 10 миллиметров осадков, на МГУ — 13 миллиметров, что соответствует 20-25% месячной нормы января.

Наиболее сильные снегопады зафиксированы на юге и юго-востоке Подмосковья. В Кашире выпало 26 миллиметров осадков, что составляет 65% месячной нормы, в Черустях и Коломне — по 21 миллиметру, в Михайловском — 20 миллиметров, в Павловском Посаде — 19 миллиметров.

Продолжение снегопадов и ухудшение условий

По прогнозу синоптиков, в Москве до девяти часов утра выпадет ещё семь миллиметров осадков, а высота сугробов достигнет полуметра. При этом Евгений Тишковец подчеркнул, что это лишь начало интенсивного снегопада.

"За день 9 января выпадет ещё дополнительно до 17-22 миллиметров осадков", — отметил синоптик.

Пик экстремальной интенсивности ожидается в период с 9 до 15 часов, после чего снегопады начнут ослабевать только после 21:00.

Влияние на транспорт и соседние регионы

Сильная метель существенно ухудшила видимость в московских аэропортах. По словам Тишковца, в Шереметьево, Внуково, Жуковском и Домодедово она снижается до 500-800 метров, а порывы ветра местами достигают 17 метров в секунду.

Аномальные снегопады затронули и соседние регионы. Существенные объёмы осадков зафиксированы в Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Курской, Липецкой, Брянской, Нижегородской и Владимирской областях, где за сутки выпало от 15 до 26 миллиметров снега.