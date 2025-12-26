Берег Москвы-реки обещают открыть для всех: стало известно, когда Киркоров должен освободить участок

Участок на берегу Москвы-реки, который долгие годы считался частной территорией Филиппа Киркорова, может вновь стать доступным для всех. Как сообщает телеграм-канал Mash, Росприроднадзор после проверки признал, что земля находится в береговой полосе общего пользования, которая по закону должна оставаться открытой для свободного прохода.

Проверка Росприроднадзора и срок на освобождение

По данным Mash, Росприроднадзор зафиксировал нарушения после инспекции территории. Ведомство пришло к выводу, что спорный участок расположен в береговой полосе, доступ к которой не может быть ограничен. Поэтому Киркорову направили официальное предостережение и установили срок — полгода — для освобождения земли.

Сам факт вмешательства надзорного органа стал ключевым поворотом в истории с прибрежной территорией. Если предписание не будет выполнено, дальнейшая судьба участка может решаться уже в судебном порядке. Параллельно спор развивается в рамках иска, который связан с происхождением прав на землю.

Судебный иск и подозрения в незаконной приватизации

В октябре 2025 года саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал иск к Филиппу Киркорову. Он утверждает, что территория могла быть приватизирована незаконно ещё в 2003 году, а значит, последующие сделки по её оформлению также вызывают вопросы. По словам предпринимателя, речь идет о береговой полосе, которая должна принадлежать городу и считаться общественным местом.

В публикации Mash уточняется, что в 2022 году Киркоров объединил три участка в один. При этом ранее сообщалось, что артист приобрёл береговую полосу общего пользования в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет, которую продолжает выплачивать. Рыськов настаивает: если водоём находится в федеральной собственности, то и береговая линия имеет тот же статус, а приватизация такой земли невозможна.

Что построено на участке и чего добивается истец

Как пишет Mash, за 11 лет на территории появились теннисный корт, качели, несколько домиков, а сам участок был обнесён забором.

Заседание по делу назначено на конец января. По итогам слушания Рыськов рассчитывает получить разрешение на использование земли для благотворительного проекта, связанного с развитием туризма. Он заявляет, что хочет вернуть участок москвичам и оборудовать там пляжную зону с инфраструктурой: навесами, фуд-кортами, кабинками для переодевания и другими удобствами.

Почему конфликт обострился именно сейчас

В середине лета предприниматель уже пытался получить разрешение на использование этой территории, но получил отказ — из-за того, что Киркоров числится собственником участка. Теперь, после проверки Росприроднадзора и вынесенного предостережения, ситуация меняет правовую рамку: вопрос упирается не только в спор о сделке, но и в доступность береговой полосы как общественного пространства.