Северный и Южный речные вокзалы Москвы официально завершили работу в рамках летней навигации. По итогам сезона, длившегося 6,5 месяца, общая статистика пассажиропотока и интенсивности движения судов свидетельствует о высокой нагрузке на столичную речную инфраструктуру.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, через терминалы вокзалов прошло более 360 тысяч пассажиров круизных теплоходов. За указанный период было зафиксировано свыше 2,4 тысячи судозаходов.

География круизных маршрутов из Москвы охватила более 40 населенных пунктов и туристических центров России. Наибольшим спросом пользовались рейсы в Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Санкт-Петербург, Плёс, Мышкин, Тверь и Углич. Также осуществлялось сообщение с Рыбинском, Петрозаводском, Коломной, Муромом и Константиново.

В обеспечении перевозок на речных маршрутах страны задействовали более 60 пассажирских судов различных классов. Вместе с окончанием навигационного периода прекращается эксплуатация и маршрутов-переправ, связывавших Северный речной вокзал с Химками и Южным Тушино.