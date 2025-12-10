Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:01

Хамовники, Мещанский, Метрогородок: опубликован топ районов Москвы, где жильё теряет в цене быстрее

Хамовники лидируют по снижению цен на вторичное жилье — Таганов

Хамовники, один из самых дорогих районов столицы, в 2025 году неожиданно оказался и главным "антилидером" по динамике цен: именно здесь вторичное жилье в Старой Москве сильнее всего подешевело с начала года. Об этом сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на расчеты аналитиков "Инком-Недвижимости". По их данным, в ноябре средняя цена квадратного метра в Хамовниках составила 688,1 тыс. руб., что на 4,7% ниже январского уровня.

Топ районов по снижению цен: кто еще в списке

На втором месте — Мещанский район: средняя цена "квадрата" с начала 2025 года снизилась на 3,6%, до 434,3 тыс. руб. Третью строчку занял Метрогородок, где показатель опустился на 3,5% и достиг 256,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Далее в рейтинге идут Красносельский район (-2,8%, до 406,4 тыс. руб.) и Раменки (-1,1%, до 434,5 тыс. руб.). В десятку также вошли Тверской (-1%, 511,2 тыс.), Донской (-1%, 347,9 тыс.), Левобережный (-0,7%, 288,6 тыс.), Капотня (-0,7%, 204,6 тыс.) и Беговой (-0,5%, 380,4 тыс. руб.).

Почему падают цены даже в "статусных" локациях

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов объясняет, что в списке оказались и престижные, и непрестижные районы, потому что динамику мог сформировать состав сделок. По его словам, в этих локациях в 2025 году покупатели чаще выбирали более дорогие и качественные объекты: их продавали быстрее, а доля более доступных квартир в экспозиции росла — это и снижало среднюю цену по району.

Проще говоря, речь может идти не о "распродаже района", а о статистическом эффекте: когда из предложения уходят дорогие лоты, средняя цена оставшихся объявлений становится ниже. На вторичном рынке это особенно заметно, потому что квартиры сильно различаются по состоянию, ремонту и типу дома.

Контекст: что менялось в предыдущих рейтингах

В материале также напоминают, что по итогам третьего квартала 2025 года тройку лидеров по снижению цен на вторичное жилье составляли Якиманка (-2,9%), Очаково-Матвеевское (-1,5%) и Савеловский (-1,2%). Это показывает, что состав "лидеров" по снижению может меняться от квартала к кварталу, даже если общая картина рынка остается инерционной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плата за содержание жилья в Москве вырастет на 15% с 2026 года — Головченко 05.12.2025 в 9:31
Рост на 16.7% за год: почему итоговое повышение платы за ЖКУ окажется больше заявленных 15%

В Москве с 1 января 2026 года вырастет плата за содержание общего имущества: базовые ставки прибавят 15%. Кому начислят больше и почему?

Читать полностью » Предложение новостроек в Ростове увеличилось на 50% за год — Ведомости Юг 05.12.2025 в 9:18
Вот главный магнит для покупателей: секрет ажиотажа вокруг ростовских однушек и студий

В Ростове-на-Дону в 2025 году оживился рынок новостроек: предложение выросло на 50%, спрос — на 16%. Особый рывок показали студии.

Читать полностью » Стоимость квадратного метра в хрущёвках выросла на 16.6% — РГ 05.12.2025 в 9:16
Ставка на реновацию до 2032 года: как покупка хрущёвки стала лотереей с потенциальным выигрышем

Хрущёвки снова в фокусе: просмотры объявлений растут, а инвесторы делят стратегии на перепродажу после ремонта и доход от аренды. Почему так?

Читать полностью » Спрос на аренду в Москве упал на 22% за год — Полякова 05.12.2025 в 9:03
50 на 50: половина собственников готова сбавить цену, остальные ждут январского ажиотажа

Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре резко снизился, но цены пока не сдают позиции. Что удерживает ставки и когда возможны скидки?

Читать полностью » Аренда однокомнатных квартир подешевела на 0.5% — Луценко 05.12.2025 в 8:54
Арендодатели сдали позиции: исследование показало, как изменился баланс сил на рынке

Аренда жилья в ноябре продолжила снижение и вернулась к уровню августа. Аналитики фиксируют смену сил: теперь условия всё чаще диктуют арендаторы.

Читать полностью » Стресс при продаже единственного жилья способен вызвать психоз и последующее оспаривание сделки — психиатр Холодов 04.12.2025 в 22:44
Недвижимость не прощает ошибок: скрытые сигналы, что продавец "выпал из реальности"

История с возвращённой квартирой Ларисы Долиной показала, как кратковременная утрата ориентировки продавца может превратить обычную сделку в затяжной конфликт.

Читать полностью » Эксперт Бондарев: Россияне стали в 2,5 раза чаще продавать ипотечные квартиры 04.12.2025 в 14:39
Ипотека превращается в ловушку: продажи квартир растут быстрее ставок по кредитам

Россияне в 2,5 раза чаще продают ипотечные квартиры из-за роста платежей и падения доходов. Эксперты предупреждают: в 2026 году ситуация ухудшится.

Читать полностью » Генпрокуратура предложила обсудить охлаждение сделок с недвижимостью по 04.12.2025 в 11:26
Рынку недвижимости готовят ледяную паузу: сделки могут замораживать при малейшем подозрении

Генпрокуратура предложила вводить «период охлаждения» для подозрительных сделок с недвижимостью — чтобы остановить мошенничество и защитить продавцов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
На Кольском полуострове формируются новые туристические кластеры — Валерий Бритаус
Еда
Салат из пекинской капусты с авокадо и лимонной заправкой готовится за несколько минут — повар
Авто и мото
Моторное масло густеет при сильном охлаждении и затрудняет запуск двигателя — автоэксперт Алексеев
Общество
Госдума обсуждает запрет продажи спиртного беременным — Буцкая
Авто и мото
Рынок авто упадет до 1,2 млн машин в 2026 году — Пушкарёв
Экономика
Рост зарплат в России замедлился из-за спада на рынке труда — ЦБ
Экономика
Российские продавцы пожаловались в ФАС на китайских конкурентов — Ведомости
Культура и шоу-бизнес
Кадышева оценила новогодний концерт в 50 млн рублей — Рeopletalk
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet