Хамовники, Мещанский, Метрогородок: опубликован топ районов Москвы, где жильё теряет в цене быстрее

Хамовники, один из самых дорогих районов столицы, в 2025 году неожиданно оказался и главным "антилидером" по динамике цен: именно здесь вторичное жилье в Старой Москве сильнее всего подешевело с начала года. Об этом сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на расчеты аналитиков "Инком-Недвижимости". По их данным, в ноябре средняя цена квадратного метра в Хамовниках составила 688,1 тыс. руб., что на 4,7% ниже январского уровня.

Топ районов по снижению цен: кто еще в списке

На втором месте — Мещанский район: средняя цена "квадрата" с начала 2025 года снизилась на 3,6%, до 434,3 тыс. руб. Третью строчку занял Метрогородок, где показатель опустился на 3,5% и достиг 256,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Далее в рейтинге идут Красносельский район (-2,8%, до 406,4 тыс. руб.) и Раменки (-1,1%, до 434,5 тыс. руб.). В десятку также вошли Тверской (-1%, 511,2 тыс.), Донской (-1%, 347,9 тыс.), Левобережный (-0,7%, 288,6 тыс.), Капотня (-0,7%, 204,6 тыс.) и Беговой (-0,5%, 380,4 тыс. руб.).

Почему падают цены даже в "статусных" локациях

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов объясняет, что в списке оказались и престижные, и непрестижные районы, потому что динамику мог сформировать состав сделок. По его словам, в этих локациях в 2025 году покупатели чаще выбирали более дорогие и качественные объекты: их продавали быстрее, а доля более доступных квартир в экспозиции росла — это и снижало среднюю цену по району.

Проще говоря, речь может идти не о "распродаже района", а о статистическом эффекте: когда из предложения уходят дорогие лоты, средняя цена оставшихся объявлений становится ниже. На вторичном рынке это особенно заметно, потому что квартиры сильно различаются по состоянию, ремонту и типу дома.

Контекст: что менялось в предыдущих рейтингах

В материале также напоминают, что по итогам третьего квартала 2025 года тройку лидеров по снижению цен на вторичное жилье составляли Якиманка (-2,9%), Очаково-Матвеевское (-1,5%) и Савеловский (-1,2%). Это показывает, что состав "лидеров" по снижению может меняться от квартала к кварталу, даже если общая картина рынка остается инерционной.