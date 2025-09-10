Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арендаторы квартиры
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:31

Тайны арендного рынка: эксперты раскрыли главный секрет снижения цен на квартиры в Москве

Стоимость аренды жилья в Москве остаётся одним из самых обсуждаемых вопросов рынка недвижимости. По словам экспертов, динамика цен в ближайшее время будет напрямую зависеть от политики Центробанка и уровня ключевой ставки.

Влияние Центробанка

"У нас есть большая проблема с пониманием того, что Центробанк будет делать с ключевой ставкой. По всем критериям, по всем экспертным оценкам, Центробанк будет ключевую ставку снижать. При снижении ключевой ставки соответственно, спрос будет уходить с аренды в покупку. Теоретически ставки по аренде могут припасть", — прогнозирует эксперт по недвижимости Константин Барсуков сообщил в беседе с MosTimes.

Снижение ключевой ставки приведёт к удешевлению ипотеки, а значит, часть арендаторов уйдёт на рынок покупок. Это способно охладить спрос и замедлить рост арендных ставок, а в перспективе даже вызвать их снижение.

Роль новостроек и инвесторов

На стоимость аренды также влияет рост предложения. В последние годы многие инвесторы приобретали однокомнатные квартиры в новостройках именно для сдачи в аренду. Теперь эти объекты массово выходят на рынок.

"2023 был год очень активного рынка новостроек, использования ипотеки семейной. И льготная ипотека тогда еще действовала. В 2024 году было много покупок. Эти все покупки будут выходить на рынок аренды в этом году. В следующем году будет определенный приток предложения. То есть у нас получается мало того, что происходит выброс предложений на рынок аренды, так еще и снижение спроса", — пояснил Барсуков.

Таким образом, арендаторы получат больше вариантов, а собственники — усиленную конкуренцию за клиентов.

Перспективы для арендаторов и владельцев

Эксперт отмечает: высокая стоимость "вторички" может удерживать часть людей на рынке аренды. Однако в случае удешевления ипотечных кредитов баланс сместится в сторону покупок.

"На мой взгляд, сегодня я вижу больше факторов, которые скорее будут говорить о том, что ставки по аренде не должны дальше расти, а возможно, они могут начать и падать", — резюмировал Барсуков.

Рынок аренды в столице подошёл к переломному моменту: рост предложения и возможное снижение ключевой ставки ЦБ способны изменить динамику цен. Для арендаторов это может означать замедление роста ставок или даже постепенное снижение стоимости жилья, а для владельцев квартир — усиление конкуренции.

Три интересных факта

  1. В Москве около 40% арендуемого жилья приходится на однокомнатные квартиры.
  2. В период действия льготной ипотеки доля инвесторских покупок в новостройках достигала 30%.
  3. На рынке аренды столицы заметен рост краткосрочных договоров: всё больше арендаторов заключают соглашения на 6-9 месяцев.

