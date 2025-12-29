Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Новые Черемушки
Новые Черемушки
© commons.wikimedia.org by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:39

Москва завершила реновацию в 12 районах: четверть программы уже на финише переселения

В Москве завершили программу реновации сразу в 12 районах — это один из первых заметных рубежей проекта, рассчитанного почти на миллион жителей. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на заявление мэра столицы Сергея Собянина на встрече с новосёлами жилого комплекса в Черёмушках.

Завершение в 12 районах и текущие темпы переселения

"В 12 районах Москвы мы закончили программу реновации. Тоже хорошее событие", — сказал мэр Москвы.

Он также поздравил с новосельем жителей примерно 20 домов, которые "буквально в эти дни сдаются в разных районах Москвы" по программе реновации.

По оценке мэра, сейчас около 250 тыс. москвичей заканчивают переселение в новые дома. Это примерно четверть всей программы, причём, как подчеркнул Собянин, этот этап считается самым сложным: стартовые дома были точечными проектами, а теперь город переходит к массовому строительству. При этом он отдельно отметил, что масштаб не означает снижение качества, а напротив — предполагает более комплексное обустройство районов.

Где программа завершена и что происходит в Черёмушках

В столичной мэрии уточнили перечень районов, где действующая программа реновации полностью завершена: Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Старое Крюково, Южное и Северное Медведково, Ясенево, Лианозово, Ново-Переделкино, Южное и Северное Бутово.

В Черёмушках мэр осмотрел жилой комплекс на улице Гарибальди рядом со станцией метро "Новые Черёмушки". В односекционную 23-этажную монолитную новостройку переедут 160 семей — более 450 жителей двух соседних домов. В здании 198 квартир общей площадью 11,8 тыс. кв. м, пять квартир адаптированы для проживания людей с инвалидностью, а на первом нежилом этаже предусмотрены помещения для магазинов и сферы услуг. На территории обустроены спортивная и две детские площадки, зона отдыха и наземная парковка.

Новый этап реновации и параметры программы

Собянин заявил, что в 2025 году Москва вышла на первое место в стране по объёму строительства. Также запущен завод компании "Монарх" по крупногабаритному домовому строительству: один из домов, построенных с использованием этой технологии, был собран за шесть месяцев, что мэр назвал рекордом для такого типа объектов. По его словам, это должно ускорить строительство жилья для переселения из ветхих пятиэтажек.

Во время встречи мэр поздравил Екатерину Сергеевну Куклину — 250-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации. Семье Куклиных вручили сертификаты на машино-место в подземном паркинге и на обустройство квартиры от проекта "Сделано в Москве". В мэрии также сообщили, что недавно под заселение передали ещё 22 жилых комплекса в районах Царицыно, Кузьминки, Люблино, Хорошево-Мнёвники, Зюзино, Богородское, Можайский, Алтуфьевский, Головинский, Гольяново, Рязанский, Северное Бутово, Савёловский, Текстильщики, Северное Тушино, Митино, Солнцево и Лосиноостровский.

В программу реновации включены 5 176 домов — около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживают порядка 1 млн жителей. На данный момент введено в эксплуатацию более 7,2 млн кв. м жилья, что позволяет расселить около 1,5 тыс. старых домов, при этом проектируется и строится ещё примерно 11 млн кв. м.

