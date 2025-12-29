Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горнолыжный курорт "Цей"
Горнолыжный курорт "Цей"
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:24

Хотите почувствовать себя в другом месте, не уезжая далеко? Этот зимний маршрут меняет всё

Звенигород называют Подмосковной Швейцарией с XIX века — Турпром

Зимой Подмосковье иногда умеет удивлять так, будто вы уехали гораздо дальше, чем на выходные: заснеженные холмы, тёмные сосны и панорамы, которые легко принять за альпийские. Об этом сообщает "Турпром", рассказывая о местности вокруг Звенигорода, которую давно называют "Подмосковной Швейцарией". По данным издания, путь от Москвы занимает всего около часа, а зимние маршруты здесь позволяют получить опыт короткого путешествия без сложной логистики и долгих переездов.

Откуда взялось прозвище "Подмосковная Швейцария"

Как отмечает "Турпром", сравнение со Швейцарией появилось не из современного туристического маркетинга. В XIX веке путешественники и местная знать замечали, что холмы, луга и речные долины в окрестностях Звенигорода напоминают европейские пейзажи, знакомые по Альпам. Со временем это определение закрепилось за местностью вокруг Саввино-Сторожевского монастыря и прилегающих деревень.

Особенно выразительно, по словам авторов материала, этот эффект проявляется зимой. Под слоем снега меняется геометрия ландшафта, а виды становятся контрастнее: белые склоны, тёмные хвойные массивы и "кристально чистый" воздух создают картину, которая воспринимается как северный горный курорт. Именно поэтому зимний сезон называют временем, когда "Подмосковная Швейцария" выглядит наиболее убедительно.

Как добраться и где начинаются прогулки

Большая часть маршрутов расположена к западу от Москвы, примерно в 50-70 километрах от МКАД, пишет "Турпром". Для поездки на автомобиле предлагаются Минское или Новорижское шоссе, дорога занимает около 1,5-2 часов. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, подойдут электрички до Звенигорода с Киевского вокзала: время в пути, по данным издания, около часа.

Ключевой точкой для прогулок издание называет Саввино-Сторожевский монастырь — главную архитектурную доминанту района. От перехода от центральной площади к холмам вдоль старого кладбища открываются панорамные виды, которые авторы сравнивают с небольшой долиной. Далее начинаются лесные тропы и овраги: зимой они покрываются снегом и превращаются в маршрут для прогулок на свежем воздухе.

Маршруты на выходные и точки для фотографий

Редакция "Турпрома" предлагает несколько вариантов маршрутов, рассчитанных на разные темпы и настроения. "Классическая прогулка со среды по холмам" начинается у монастыря: предлагается пройти вокруг стен и направиться в лес. Как отмечает издание, особенно эффектно панорамы выглядят при низком зимнем солнце, поэтому лучше выбирать раннее утро или закат.

Среди более спокойных вариантов — маршрут "Лесная живопись и тихие овраги", который ведёт по старой дороге от монастыря к небольшим прогалинам и оврагам. Там, по словам авторов, редко встречаются люди, и это позволяет почувствовать уединение. Для тех, кто едет за кадрами, предусмотрен "Фототур на закате": площадка на холме возле монастыря называется одной из лучших точек, а приезжать рекомендуют за 30-40 минут до заката.

Что посмотреть рядом и где остановиться

Если одной прогулки недостаточно, "Турпром" перечисляет несколько мест поблизости. В списке — Царицыны палаты (ул. Московская, 8, Звенигород), музей, посвящённый жизни русской знати XVII-XVIII веков. Также упоминается Музей Танеева (ул. Красноармейская, 54), где представлены музыкальные экспонаты; цена билета, по данным издания, составляет около 300-450 рублей.

Для отдыха после маршрута предлагается ресторан "Саввино-Сторожевская трапезная" (ул. Льва Толстого, 12А) со средним чеком 1500-2000 рублей. Тем, кто планирует остаться на несколько дней, издание советует гостевой дом "Звенигородские Валы" (ул. Советская, 15) — номера от 4500 рублей за ночь, и мини-отель "Швейцарский двор" (ул. Горького, 21) со средней ценой 5000-6000 рублей.

Почему зимний сезон считают лучшим

Зимний пейзаж меняет восприятие местности: подмосковные холмы и перелески становятся похожими на горные склоны, отмечает "Турпром". Контраст между снегом и хвойными деревьями создаёт ощущение "другого места" — при том, что до мегаполиса всего час езды. Кроме того, отсутствие летней суеты добавляет этому району спокойствия, а прогулки воспринимаются как отдых от города.

В материале приводятся и отзывы туристов, которые подчеркивают этот эффект. Среди них — впечатления о том, что "как будто оказались в Швейцарии, только без толп туристов", а также оценка пространства как идеального для зимней прогулки. Авторы добавляют несколько практических советов: тёплая одежда, непромокаемая обувь, термос с горячим напитком и заранее проверенное расписание электричек.

