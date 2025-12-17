Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:15

Детские площадки против пустых бутылок: как в Подмосковье очистят дворы от алкоголя

В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах с 2026 года — Брынцалов

С 2026 года в Подмосковье вводят новые правила, которые заметно сузят "алкогольное окно" для части заведений общепита. Решение затрагивает точки, работающие во дворах многоквартирных домов, где жители чаще всего жалуются на шум и последствия ночных посиделок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Что изменится с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, ограничат двумя часами в день. Речь идёт о временном коридоре с 13:00 до 15:00. По словам Игоря Брынцалова, соответствующий закон уже принят Мособлдумой.

"С 1 марта 2026 года алкоголь в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов, можно будет продавать только два часа в день — с 13 до 15 часов. Соответствующий закон был принят Мособлдумой", — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Какие ограничения уже действуют

Парламентарий напомнил, что Мособлдума ранее вводила правила и для розничных магазинов. С 1 сентября лицензию на продажу алкоголя смогут получать только те торговые точки, у которых вход расположен со стороны улицы. Дополнительно установлен параметр по расстоянию: вход должен находиться не дальше 30 метров от дороги.

Ещё одна мера касается общепита в многоквартирных домах в ночные часы. По действующему ограничению с 1 сентября запрещено продавать спиртное в кафе, барах и других подобных заведениях с 23:00 до 8:00. Исключение, как уточнил Брынцалов, сделано только для ресторанов.

Эффект от мер и причины ужесточения

По оценке председателя Мособлдумы, после введённых нововведений более 1,2 тысячи магазинов уже прекратили реализацию слабоалкогольной продукции. Ещё свыше 1,3 тысячи точек перестанут продавать алкоголь по мере завершения срока действия лицензий. Таким образом, власти рассчитывают постепенно сократить присутствие алкогольной торговли в чувствительных для жителей локациях.

Брынцалов связал ужесточение правил с запросом граждан, который депутаты фракции "Единая Россия" фиксировали на встречах и приёмах. По его словам, жителей беспокоят шумные компании во дворах и мусор, в том числе пустые бутылки на детских площадках. В этом контексте подмосковные дворы обозначаются как пространство отдыха и спокойствия, где, как считает спикер, не должно быть "алкомаркетов и псевдокафе".

