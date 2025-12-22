Квадратный метр в Москве пробил новую планку: что происходит с премиальными новостройками

Рынок дорогой недвижимости в Москве продолжает дорожать, демонстрируя устойчивость даже на фоне общего замедления спроса. Премиальные новостройки остаются сегментом, где покупатели готовы платить за статус, локацию и предсказуемость вложений. Об этом сообщает "Лента.ру".

Рост цен в премиальном сегменте

С начала года стоимость квадратного метра в московских новостройках премиум-класса выросла на 17% и достигла 2,1 млн рублей. Такие данные привела директор по продажам HITECH Development Светлана Соколова. По ее словам, динамика цен напрямую связана с устойчивым интересом со стороны обеспеченных покупателей и инвесторов.

Эксперт пояснила, что дорогую недвижимость все чаще воспринимают как защитный актив. "Покупатели и инвесторы воспринимают такую недвижимость как "тихую гавань”", — отметила директор по продажам HITECH Development Светлана Соколова. Именно это восприятие, по ее оценке, поддерживает стабильный спрос и дальнейший рост цен.

Сравнение с предыдущими годами

Рекордный рост цен в сегменте премиального жилья, как напомнила Соколова, был зафиксирован в 2024 году. Тогда стоимость квадратного метра в московских новостройках увеличилась в среднем на 20,5 процента и достигла 1,95 млн рублей. Текущий год показывает более сдержанную динамику, однако общая восходящая тенденция сохраняется.

Снижение темпов роста не означает охлаждения рынка, считают в HITECH Development. Напротив, премиальный сегмент демонстрирует относительную стабильность по сравнению с массовым жильем. Цены продолжают расти, опираясь на ограниченное предложение и высокий порог входа для покупателей.

Кто покупает дорогое жилье

Основную категорию покупателей премиальных новостроек составляют люди в возрасте от 35 до 50 лет. Среди них — бизнесмены, представители IT-сферы и управленцы. Эти группы рассматривают жилье не только как место для жизни, но и как элемент долгосрочной финансовой стратегии.

Отдельно Соколова обратила внимание на изменение структуры спроса. Доля женщин среди покупателей премиального жилья выросла и сейчас составляет около 35 процентов. Этот фактор, по оценке эксперта, становится заметным трендом последних лет и влияет на требования к планировкам и инфраструктуре проектов.

Прогнозы и критерии "премиума"

Прогноз до 2027 года в компании называют умеренно позитивным. Рост цен, по мнению Соколовой, будет сопоставим с инфляцией и составит примерно 4-5 процентов в год. Это означает сохранение интереса к сегменту без резких ценовых скачков.

Ранее эксперты указывали на ключевые признаки премиального жилья. К ним относят престижную локацию, площадь квартир около 70-100 квадратных метров и небольшое число квартир на этаже — не более восьми. Также покупатели ожидают потолки высотой от трех метров, центральную систему кондиционирования и многоступенчатую очистку воздуха и воды.