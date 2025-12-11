Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
офис
офис
© Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:59

Деньги есть, а строить некому: куда уйдут 200 миллиардов, если новые офисы в Москве не нужны

Москва введет лишь половину запланированных офисов в 2025 году — Венчковский

Московский рынок офисной недвижимости входит в 2026 год с ощутимой коррекцией: по итогам 2025-го в столице введут в эксплуатацию лишь около половины изначально заявленного объема новых бизнес-центров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление руководителя направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрия Венчковского.

Почему ввели только половину запланированных офисов

По данным CMWP, по итогам 2025 года в Москве будет введено 628 тыс. кв. м офисной недвижимости классов Prime, A и B. Изначально девелоперы планировали вдвое больший объём, однако значительная часть проектов в итоге ушла "на перенос". Это означает, что запланированные площади будут выходить на рынок растянутыми сроками, а часть объектов может сдвинуться уже на горизонты 2026 года и позже.

Венчковский объяснил высокую долю переносов двумя ключевыми факторами. Первый — низкая заполняемость уже существующих объектов, которая осложняет привлечение финансирования для новых очередей и строек. При недостаточном потоке арендаторов банки и инвесторы осторожнее подходят к кредитованию, что автоматически замедляет реализацию проектов.

Второй фактор связан с ожиданиями самих застройщиков.

"Супероптимистичные ожидания девелоперов", — отметил руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский.

Многие компании изначально закладывали сроки ввода в два-три года, но в реальности эти горизонты растянулись, и часть проектов физически не успела выйти на рынок в 2025-м.

Перспективы строительства и инвестиций

Сокращение объёмов нового строительства, по оценке CMWP, продолжится и в 2026 году. В компании ожидают, что в следующем году в Москве будет введено около 400 тыс. кв. м офисной недвижимости. Это примерно на треть меньше, чем планируется по итогам 2025 года. Таким образом, предложение качественных площадей будет расти более сдержанными темпами, чем предполагалось ранее.

При этом офисный сегмент по-прежнему остаётся лидером по объёмам инвестиций в коммерческую недвижимость. На офисы уже приходится около 200 млрд руб. из 380 млрд руб. всех вложений в этот сектор в 2025 году. По предварительным итогам года общий объём инвестиций в коммерческие объекты может достигнуть 450 млрд руб., однако прогнозы на 2026-й выглядят более осторожными.

По оценке CMWP, в следующем году объём инвестиций способен сократиться примерно в полтора раза — до 300 млрд руб. Это отражает как корректировку планов инвесторов, так и общую осторожность рынка на фоне снижающейся активности в строительстве. В таких условиях девелоперы вынуждены более тщательно просчитывать окупаемость проектов и опираться на реальный спрос со стороны арендаторов, а не на прежние оптимистичные сценарии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники создали схемы обмана детей после блокировки Roblox — Ермохина сегодня в 7:20
Ребёнок просит карту для проверки платежа в Roblox? Это ловушка — вот что делать

После блокировки Roblox вокруг игры возник новый теневой рынок: юрист рассказывает, как именно мошенники выходят на детей и чем это грозит семьям.

Читать полностью » Мошенники научились блокировать карты по телефону — Комаровский сегодня в 7:14
Ваши деньги в ловушке: простая схема, из-за которой банк заблокирует карты по просьбе злоумышленника

Экономист рассказал, как мошенники научились добиваться блокировки карт без доступа к аккаунтам и почему обычных персональных данных им уже достаточно.

Читать полностью » Два дня отпуска в декабре дают две недели отдыха — Ганькина сегодня в 7:10
Не тратьте отпускные дни попусту! Эта схема подарит вам целых 14 дней новогоднего отдыха

Эксперт Роскачества объяснила, как всего два декабрьских дня могут изменить структуру новогоднего отдыха и какие скрытые расчёты делают январские отпуска менее выгодными.

Читать полностью » Айсен Николаев поручил региональным властям помощь семьям погибших при пожаре в Октемцах — ТАСС сегодня в 5:12
Пожар унес жизни в Якутии: почему трагедия в Октемцах оставила весь регион в скорби

Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования и поручил оказать помощь родным погибших при пожаре в селе Октемцы, где погибли пять человек, включая детей.

Читать полностью » Этикет запрещает использовать эмодзи в официальных сообщениях — эксперт Грохотова вчера в 16:16
Переписка, которая выглядит дружелюбной, но вредит карьере: где нельзя ставить эмодзи

Эксперт объясняет, когда смайлики становятся уместными в деловой переписке и почему их использование требует осторожности на ранних этапах общения.

Читать полностью » Обработка дорог Подмосковья охватила 12,7 тыс. км – Марат Сибатулин вчера в 14:56
Подмосковье взяло лёд в кольцо: тысячи километров дорог за ночь превратили в безопасный коридор для водителей

Почти 13 тысяч километров подмосковных дорог обработаны за ночь, а службы продолжают работу, чтобы обеспечить безопасное движение в переменную погоду.

Читать полностью » Синоптики спрогнозировали до минус 7 градусов в Москве 13 декабря – ТАСС вчера в 14:56
Теплая Москва исчезнет за пару часов: столицу ждёт ледяной разворот погоды

В Москву и область резко придут морозы: уже к вечеру пятницы температура опустится ниже нуля, а к выходным регион окажется в устойчивом зимнем режиме.

Читать полностью » Сокращение рабочего дня сталкивается с критикой из-за нагрузки на бизнес — Бессараб вчера в 14:33
График, который может сломать систему: сокращение рабочего дня оказалось дороже, чем кажется

Обсуждение шестичасового рабочего дня вызывает споры: эксперты уверены, что такие изменения возможны лишь при стабильной экономике и после завершения СВО.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Более 200 домов в Ключах замерзают без электричества — Россети Урал
Красота и здоровье
Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru
ДФО
Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко
Авто и мото
Сахалинская таможня зафиксировала рекордный импорт авто в октябре — Банк России
Туризм
Цены на перелеты к Байкалу выросли на 64% за зиму — Купибилет
Красота и здоровье
Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова
Авто и мото
Питомцы используют поклоны для общения с человеком — зоопсихологи
Садоводство
Хвойная мульча помогает удерживать влагу и снижает риск грибка — рекомендации дачникам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet