Деньги есть, а строить некому: куда уйдут 200 миллиардов, если новые офисы в Москве не нужны

Московский рынок офисной недвижимости входит в 2026 год с ощутимой коррекцией: по итогам 2025-го в столице введут в эксплуатацию лишь около половины изначально заявленного объема новых бизнес-центров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление руководителя направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрия Венчковского.

Почему ввели только половину запланированных офисов

По данным CMWP, по итогам 2025 года в Москве будет введено 628 тыс. кв. м офисной недвижимости классов Prime, A и B. Изначально девелоперы планировали вдвое больший объём, однако значительная часть проектов в итоге ушла "на перенос". Это означает, что запланированные площади будут выходить на рынок растянутыми сроками, а часть объектов может сдвинуться уже на горизонты 2026 года и позже.

Венчковский объяснил высокую долю переносов двумя ключевыми факторами. Первый — низкая заполняемость уже существующих объектов, которая осложняет привлечение финансирования для новых очередей и строек. При недостаточном потоке арендаторов банки и инвесторы осторожнее подходят к кредитованию, что автоматически замедляет реализацию проектов.

Второй фактор связан с ожиданиями самих застройщиков.

"Супероптимистичные ожидания девелоперов", — отметил руководитель направления корпоративных услуг департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский.

Многие компании изначально закладывали сроки ввода в два-три года, но в реальности эти горизонты растянулись, и часть проектов физически не успела выйти на рынок в 2025-м.

Перспективы строительства и инвестиций

Сокращение объёмов нового строительства, по оценке CMWP, продолжится и в 2026 году. В компании ожидают, что в следующем году в Москве будет введено около 400 тыс. кв. м офисной недвижимости. Это примерно на треть меньше, чем планируется по итогам 2025 года. Таким образом, предложение качественных площадей будет расти более сдержанными темпами, чем предполагалось ранее.

При этом офисный сегмент по-прежнему остаётся лидером по объёмам инвестиций в коммерческую недвижимость. На офисы уже приходится около 200 млрд руб. из 380 млрд руб. всех вложений в этот сектор в 2025 году. По предварительным итогам года общий объём инвестиций в коммерческие объекты может достигнуть 450 млрд руб., однако прогнозы на 2026-й выглядят более осторожными.

По оценке CMWP, в следующем году объём инвестиций способен сократиться примерно в полтора раза — до 300 млрд руб. Это отражает как корректировку планов инвесторов, так и общую осторожность рынка на фоне снижающейся активности в строительстве. В таких условиях девелоперы вынуждены более тщательно просчитывать окупаемость проектов и опираться на реальный спрос со стороны арендаторов, а не на прежние оптимистичные сценарии.