Прогнозы о двадцатиградусных морозах в Москве на первое января являются преждевременными и маловероятными, заявила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В комментарии для NewsInfo эксперт призвала скептически относиться к детальным температурным сводкам, составленным более чем за две недели до события.

Ранее сообщалось, что после умеренно морозного начала декабря к концу месяца в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Сообщалось, что в новогоднюю ночь столбики термометров в Москве могут опуститься до -15 градусов, а в Подмосковье — до -17 градусов. Согласно этим данным, 1 января днем ожидается около -10 градусов, а уже второго января температура воздуха может упасть до -20 градусов.

Синоптик подчеркнула, что любые попытки предсказать точные значения температуры на конкретные даты за пределами 14-дневного периода не имеют под собой серьезной научной базы. По ее словам, современные математические модели могут кардинально менять сценарии развития атмосферных процессов в течение короткого времени.

Нередко возникают ситуации, когда точность прогноза погоды снижается из-за нестабильности воздушных масс. Нынешние данные указывают на то, что вероятность экстремально низких температур в новогоднюю ночь крайне мала.

"Рассматривают один вариант развития процессов, второй вариант развития процессов. Нужно относиться к таким прогнозам с большой осторожностью", — отметила Позднякова.

Специалист пояснила, что долгосрочные расчеты могут корректироваться на 10-15 градусов в любую сторону уже через неделю после публикации. Поэтому подобные новости стоит воспринимать скорее как "новогоднюю шутку", нежели как достоверный научный факт. Важно помнить, что даже профессиональная метеорология не позволяет гарантировать стабильность показателей на месяц вперед.

"Чтобы была такая низкая температура в Москве на Новый год очень маленькая вероятность", — пояснила специалист.

Что касается ближайшей перспективы, то переход к календарной зиме в столице пройдет без погодных аномалий, рассказала метеоролог. Синоптики прогнозируют комфортную, умеренно морозную погоду. При этом эксперты напоминают, что первый снег уже закрепил зимний характер сезона.

Ожидается, что температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, а отсутствие осадков и ветра сделает прогулки более приятными, чем в период затяжной осенней сырости. Нередко в это время года температура воздуха опускается до минус 10 градусов по области в ночные часы. В целом же похолодание будет плавным и предсказуемым.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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