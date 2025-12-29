Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:11

Не только холод, но и гололедица: двойной удар по Москве в преддверии Нового года

В Москве прогнозируют до -19 градусов в новогоднюю ночь — Вильфанд

В Москве новогодняя ночь может стать одной из самых холодных за последние сезоны: синоптики ожидают резкое понижение температуры, которое заметно превысит привычные зимние значения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, с наступлением 2026 года столица окажется в зоне "настоящих крепких морозов", а температурный фон опустится существенно ниже климатической нормы.

Насколько похолодает к Новому году

По прогнозу, в новогоднюю ночь в Москве ожидается от -14 до -19℃, а в дневные часы 1 января температура не поднимется выше -10…-15℃. Как отметил Вильфанд, это примерно на 7-8℃ ниже нормы для данного времени года. Такие значения формируют типичную картину устойчивого мороза, когда холод сохраняется не только ночью, но и днем, усиливая ощущение "крепкой зимы".

Синоптик уточнил, что похолодание будет развиваться поэтапно. В начале недели температура в городе станет снижаться постепенно: в понедельник прогнозируется -3…-6℃, во вторник — уже -6…-8℃. Это создаст эффект нарастающего холода, который станет особенно заметен ближе к середине недели и непосредственно к праздничной ночи.

Почему морозы окажутся сильнее обычного

Роман Вильфанд объяснил, что усиление морозов связано с перемещением воздушных масс, которые изначально формируются как прохладные.

"В среду морозы усилятся. Воздушные массы перемещаются в Москву с запада и юго-запада, но они изначально прохладные, потому что воздух с Северного Ледовитого океана перемещается сначала на юг, а затем уже поступает в Москву", — рассказал метеоролог.

По сути, речь идет о сложной траектории переноса, когда арктический воздух проходит дополнительную "перестройку" над другими регионами, но сохраняет холодный потенциал.

При этом, по словам специалиста, в первые числа января возможна небольшая коррекция в сторону повышения температуры. Вильфанд отметил, что после сильных морозов в столицу может вернуться более привычный для сезона фон — "нормальная зимняя температура". Однако в новогоднюю ночь и в первый день года, согласно прогнозу, морозы останутся главным погодным фактором.

Снегопад и гололедица: что ожидается в ближайшие дни

Ранее в Гидрометцентре РФ предупреждали о снегопаде в Москве. В ночь на понедельник, 29 декабря, снежный покров в столице может увеличиться до 3 см, а осадки продолжатся и днем. Одновременно синоптики обращали внимание на вероятность гололедицы на дорогах, что традиционно осложняет движение в условиях минусовых температур.

Комбинация снегопада, последующего выхолаживания и устойчивого минуса повышает риск скользких участков и плотного наста на тротуарах. На фоне ожидаемого похолодания именно состояние дорог и пешеходных зон может стать одним из ключевых факторов дискомфорта в предпраздничные и праздничные дни. Поэтому ближайшие сутки в столице, как следует из прогноза, пройдут под знаком зимних осадков, а затем — под влиянием усиливающегося мороза.

