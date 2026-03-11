Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:44

Москва со сбоями в работе интернета уже пять дней: бизнес теряет миллиарды, связь пропадает по районам

В каких районах Москвы был сбой в работе мобильного интернета: список

Жители Москвы пять дней подряд фиксируют сбои в работе мобильного интернета. Проблемы затронули большинство районов столицы, кроме территорий Новой Москвы. Больше всего жалоб поступило из центральных районов. Операторы подтверждают локальные отключения связи в отдельных районах.

Анализ жалоб по округам

Пользователи cайта "Сбой.рф" чаще всего жаловались на сбои в Центральном административном округе. Там точки проблем отметили в девяти из десяти районов, с пиком в Басманном (редактор NewsInfo. Ru убедился в этом лично) и Мещанском. Только в Пресненском районе жалоб не нашли. Жители указывали места вроде Арбата, Бауманской, Китай-города, Курской, Маросейки, Мещанского района, Новослободской, Полянки, Покровки, Сокольников, Сухаревской, Таганского района, Трубной.

В Юго-Западном административном округе фиксировали сбой связи в Коньково, Академическом и Гагаринском районах. Южный округ отметился сбоями в Донском и Даниловском. Юго-Восточный — в Лефортово и на Дубровке, Восточный — в Метрогородке и Сокольниках, Северо-Восточный — в Марьиной Роще и Бутырском, Северный — в Головинском. Проблемы коснулись и Зеленограда.

Список мест с жалобами включает Академический район, Автозаводскую, Басманный, Бауманскую, Бутырскую, Даниловский район, Добрынинскую, Донской, Дубровку, Зеленоград, Коньково, Красносельский район, Красные ворота, Кропоткинскую, Ленинский проспект, Лефортово, Мещанский район, Метрогородок, Октябрьскую, Павелецкую, Полянку, Пролетарскую, Проспект Мира, Рижскую, Римскую, Сокольники, Сухаревскую, Таганский район, Трубную, Тульскую, Хамовники, Якиманку.

Пояснения источников и властей

РБК со ссылкой на источник в сфере информационной безопасности указывает на тесты Минцифры по блокировке сайтов вне "белого списка". Такие проверки давно идут по регионам, теперь добрались до Москвы. "Коммерсантъ" пишет о распоряжении операторам ограничить интернет в отдельных районах столицы из-за внешних ограничений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что ограничения связи в городах происходят по закону.

"Все ради безопасности. Проблемы для бизнеса, конечно, это предмет для анализа, мы это обсуждаем. Будет опыт, будут решения проблем",- сказал он.

Последствия для бизнеса и сервисов

Ограничения мобильного интернета уже сказались на работе городских сервисов и компаний, зависящих от мобильного трафика. По оценкам участников IT-рынка, совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней может составлять от 3 до 5 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Наиболее чувствительными к сбоям оказались сервисы, работа которых напрямую зависит от мобильного интернета: курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля с мобильными POS-терминалами. По словам партнера практики "Цифровая трансформация" Strategy Partners Сергея Кудряшова, до 50-70% интернет-трафика в России приходится на мобильные устройства, поэтому даже кратковременные ограничения способны заметно замедлить работу сервисов.

Некоторые компании уже фиксируют влияние на отдельные сегменты. Так, сервис доставки еды "Чиббис" сообщил о снижении доли заказов на самовывоз: клиенты оформляли около 2% заказов вместо обычных 5-6%. В сервисе Flowwow отмечают, что перебои со связью могут усложнять работу курьеров — иногда им требуется больше времени, чтобы уточнить маршрут или связаться с клиентом.

При этом крупные онлайн-площадки заявляют, что серьезных перебоев в работе не заметили. В Ozon сообщили, что пункты выдачи продолжают работать в штатном режиме, так как большинство из них используют проводной интернет. В Wildberries также не фиксируют снижения числа заказов через мобильное приложение в Москве.

На фоне ограничений операторы связи отмечают рост интереса бизнеса к проводному широкополосному интернету. В "Ростелекоме" сообщили о всплеске заявок на подключение таких каналов, поскольку компании стремятся обеспечить резервную связь на случай дальнейших ограничений мобильного интернета.

Одновременно представители интернет-бизнеса подчеркивают важность корректной работы так называемых "белых списков" сайтов — перечня сервисов, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильной сети. По мнению участников рынка, если доступ сохраняется лишь для нескольких крупных платформ, это может привести к искажению конкуренции и ухудшению условий для остальных компаний.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

