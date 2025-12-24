Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:52

Метро идёт туда, где его не ждали так скоро: Ярославское шоссе готовят к резкому обновлению

Власти Москвы намерены построить две станции метро на Ярославском шоссе — Собянин

Развитие метро остаётся одним из ключевых приоритетов для Москвы, особенно в районах, где жители по-прежнему испытывают дефицит удобного рельсового транспорта. Одним из таких направлений власти называют Ярославское шоссе, где в ближайшие годы планируется серьёзное инфраструктурное обновление. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

Новые станции на Ярославском направлении

В среду Сергей Собянин выступил с ежегодным отчётом на пленарном заседании Московской городской думы. В своём докладе он затронул вопрос транспортной доступности северо-восточных районов столицы, отметив, что не все территории города в равной степени обеспечены линиями метро.

"Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Где появятся новые объекты

Согласно озвученным планам, одна из будущих станций будет расположена в районе МГСУ — Московского государственного строительного университета. Вторая станция появится непосредственно на Ярославском шоссе, что должно существенно улучшить транспортную доступность для жителей прилегающих кварталов.

Ярославское направление традиционно считается одним из наиболее загруженных в столице. Большой поток личного и общественного транспорта, плотная застройка и активное развитие жилых массивов создают дополнительную нагрузку на дорожную сеть.

