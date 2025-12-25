Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:58

Жёлтая линия метро в Москве уходит на ремонт: участок Новокосино — Новогиреево закроют на три дня

В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс

После длинных новогодних выходных московское метро возвращается к привычному графику — но с важной оговоркой для пассажиров восточного участка жёлтой линии. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Департамент транспорта Москвы: с 9 по 11 января будет закрыт участок Калининской линии между станциями "Новокосино" и "Новогиреево".

Что именно будут ремонтировать

По информации Дептранса, закрытие необходимо для замены перекрёстного стрелочного съезда. Такие работы относятся к критически важным элементам инфраструктуры, поскольку стрелочные переводы напрямую влияют на безопасность движения и возможность перераспределять потоки поездов на линии.

В транспортном ведомстве уточнили, что работы будут проводиться в период с 9 по 11 января, то есть в течение трёх дней. Для пассажиров это означает временное прекращение движения поездов между двумя конечными станциями участка. Остальная часть Калининской линии продолжит работать в обычном режиме.

Какие альтернативы предложат пассажирам

На время ограничений москвичам предложат несколько вариантов компенсации. Главным станет запуск бесплатных компенсационных автобусов КМ, которые будут курсировать между станциями "Новокосино" и "Новогиреево".

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться МЦД-4, который также рассматривается как альтернативный способ добраться до нужных районов. В Дептрансе подчёркивают, что именно комбинирование наземного транспорта и железнодорожных диаметров позволит снизить нагрузку и избежать серьёзных задержек в пути.

Как будет организована помощь на станциях

В ведомстве также сообщили, что на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Дептранс отдельно предупредил пассажиров о необходимости заранее учитывать изменения при поездках в эти дни. Закрытие участка с 9 по 11 января затронет прежде всего тех, кто регулярно пользуется конечными станциями Калининской линии. Поэтому для поездок по востоку Москвы в этот период потребуется выбирать альтернативные варианты — через автобусы КМ или МЦД-4.

Counter LiveInternet