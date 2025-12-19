Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
МГТУ им.Баумана, главное здание
МГТУ им.Баумана, главное здание
© commons.wikimedia.org by Алексей Ерзин is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:55

Большие перемены отложили до нормативов: Бауманка оставила поступление по трём ЕГЭ

МГТУ Баумана отказался требовать четыре ЕГЭ для инженерных программ

Планы ужесточить требования к поступлению на инженерные направления в одном из ключевых технических вузов страны снова пересмотрели. Как сообщает РБК, МГТУ им. Н. Э. Баумана отказался от идеи обязать абитуриентов сдавать четыре ЕГЭ и оставил конкурс по трем предметам.

Почему вуз вернулся к трем экзаменам

В 2026 году университет продолжит принимать абитуриентов на инженерные специальности по результатам трех ЕГЭ, а не четырех, как заявлялось ранее. В пресс-службе вуза уточнили, что конкурс на всех направлениях подготовки и специальностях будет проводиться именно по трем результатам Единого государственного экзамена. Таким образом, требование одновременно предъявлять физику и информатику для поступления вводиться не будет.

Решение объяснили обсуждением новых инициатив, связанных с поддержкой тех, кто выбирает расширенный набор экзаменов. В университете рассматривали возможность начислять дополнительные баллы абитуриентам, которые сдали четыре ЕГЭ, то есть выбрали и физику, и информатику. Такой подход, как следует из позиции вуза, позволяет сохранить базовую модель поступления и при этом поощрить более сложную траекторию подготовки.

Как развивалась идея "четырех ЕГЭ"

В конце 2024 года МГТУ им. Баумана объявил, что для поступления потребуется представить результаты ЕГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике, физике и информатике. Новые правила планировали запустить уже в 2025 году. Однако после протестов выпускников и родителей вуз провел приемную кампанию 2025 года без изменений.

Тогда университет перенес введение требования на 2026 год и подтверждал, что четыре экзамена все же понадобятся. Теперь же позиция изменилась: вместо обязательных четырех ЕГЭ вуз сохраняет конкурс по трем предметам.

"Ежегодные глобальные обновления в правилах приема создают трудности для абитуриентов, именно поэтому существенные изменения планируются только после завершения всех обсуждений и подготовки нормативных актов", — сообщили в пресс-службе МГТУ им. Баумана.

Что останется обязательным и когда опубликуют правила

При этом ЕГЭ по физике, как сообщили в университете, будет обязательным при поступлении на большинство направлений подготовки. В материале также отмечается, что в ноябре Минобрнауки утвердило приказ, расширивший список направлений, где требуется обязательная сдача физики. Это означает, что набор предметов для части программ определяется не только внутренними решениями вуза, но и федеральным регулированием.

МГТУ им. Баумана сообщил, что правила приема и перечни необходимых предметов ЕГЭ по направлениям подготовки и специальностям будут опубликованы до 20 января 2026 года на сайте университета. Вуз связывает осторожность в изменениях с необходимостью завершить обсуждения и подготовить нормативную базу. До публикации финальных правил абитуриенты ориентируются на заявленный принцип: конкурс по трем результатам ЕГЭ, с акцентом на физику для большинства инженерных программ.

