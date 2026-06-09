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туристка страдает от жары
туристка страдает от жары
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:48

Жара в центре России идет на максимум: лето даст передышку не сразу

Жители центральных регионов России столкнулись с аномально высокими температурами, которые задержатся как минимум до середины июля. Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в комментарии NewsInfo пояснила, когда стоит ожидать долгожданного облегчения от зноя.

Эксперт отметила, что до четырнадцатого июля погода останется крайне жаркой. Ночи принесут лишь минимальное охлаждение, а дневные показатели будут значительно превышать климатические нормы. В условиях погодных катаклизмов, сопровождающихся отсутствием осадков, резко возрастает риск возникновения природных пожаров.

"До четырнадцатого июня погода жаркая, ночи довольно душные. С десятого по тринадцатое число будут наблюдаться рекордно высокие значения температуры, выше тридцати градусов в Москве. Температура на пять-шесть, а местами на семь градусов выше, чем положено по климату", — отметила метеоролог.

Специалист уточнила, что кратковременные осадки локального характера не способны существенно изменить ситуацию с сезоном погодных крайностей. Даже в районах, где проходят небольшие ливни, столбики термометров быстро возвращаются к отметкам выше двадцати пяти градусов. Подобные условия, как напоминают профильные специалисты, требуют особого внимания к состоянию организма.

"Только в воскресенье будем отдыхать от жары, температура понизится. Теплая погода сохранится, но температура понизится градусов на пять-на шесть", — пояснила Позднякова.

Важно помнить о правилах безопасности в помещениях при эксплуатации охлаждающего оборудования, чтобы не допустить серьезных последствий для здоровья на фоне летнего зноя.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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