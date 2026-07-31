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Москва, Музей изобразительных искусств имени Пушкина
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:12

Август начнётся с сюрприза: после жарких выходных погода в Москве резко изменится

Жителей столичного региона в ближайшие выходные ожидает пик температурных показателей, однако долгосрочного зноя ждать не стоит. Об этом NewsInfo рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Ранее сообщалось, что в московском регионе прогнозируют ослабление жары на следующей неделе. Специалисты отмечают, что текущий сценарий летней погоды остается достаточно мягким, несмотря на кратковременные всплески температуры.

В целом климатические условия в стране претерпевают изменения, становясь все более непредсказуемыми.

По словам эксперта, в субботу и воскресенье столбики термометров могут приблизиться к отметке в тридцать градусов, после чего интенсивность зноя пойдет на спад. Изучение атмосферных процессов помогает понять, что периоды экстремально высоких температур сменяются более комфортными значениями. При этом важно следить за тем, как глобальные изменения в атмосфере влияют на локальные метеоусловия.

"Жаркая погода будет только в субботу-воскресенье. А в дальнейшем очень теплая. И без осадков. Во всяком случае, дожди, которые ожидаются, не будут продолжительными", — отметил Шувалов.

Эксперт пояснил, что с началом следующей недели температурный фон установится в диапазоне 25-27 градусов тепла. Такие показатели соответствуют норме или лишь незначительно ее превышают. Подобно тому, как новые типы погодных угроз вынуждают нас быть внимательнее к прогнозам, август начинается с благоприятных условий для всех жителей региона.

"Температура на несколько градусов выше климатической нормы. Начинаем август с теплой хорошей погоды", — резюмировал Шувалов.
Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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