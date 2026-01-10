Больницы стали похожи на центры управления: что изменилось в московском здравоохранении в 2025 году

В 2025 году московская система здравоохранения вышла на новый уровень, сделав ставку на высокие технологии, скорость оказания помощи и развитие специализированной инфраструктуры. Городская медицина заметно изменила формат работы — от экстренной помощи до лечения сложных хронических заболеваний у детей и взрослых. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

Новые больницы и специализированные центры

Одним из ключевых событий года стало открытие суперсовременного многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира. Учреждение рассчитано на оказание помощи по широкому спектру направлений и оснащено передовым медицинским оборудованием.

Параллельно в столице были обновлены несколько исторических корпусов Морозовской детской больницы. Кроме того, на базе крупнейших детских стационаров заработали шесть специализированных центров по лечению заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта. Эти площадки ориентированы на высокотехнологичную и узкопрофильную помощь, что позволяет сократить сроки диагностики и лечения.

Экстренная помощь по новому стандарту

Особое внимание в 2025 году уделялось экстренной медицине. В Москве был открыт флагманский центр в больнице имени В. М. Буянова, который уже принял десятки тысяч пациентов. Новый формат работы направлен на сокращение времени от поступления человека до начала лечения.

"Экстренная помощь стала быстрее и эффективнее. Открыли флагманский центр в больнице имени В. М. Буянова, где помощь получили уже почти 40 тысяч пациентов, выполнили чуть менее 30 тысяч хирургических вмешательств, из которых почти 10 тысяч — экстренные", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по новому стандарту сегодня работают шесть флагманских центров и все приёмные отделения городских стационаров.

Персонализация и доступность медицины

Мэр подчеркнул, что изменения затронули не только инфраструктуру, но и сам подход к лечению. Столичная медицина становится более персонализированной, что особенно важно при сложных и хронических заболеваниях. Современные технологии позволяют врачам точнее подбирать методы терапии и оперативнее принимать решения.

В результате пациенты получают более доступную и качественную медицинскую помощь, а нагрузка на стационары распределяется эффективнее. Власти города рассматривают эти преобразования как основу для дальнейшего развития системы здравоохранения и повышения её устойчивости в долгосрочной перспективе.