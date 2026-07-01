Бензиновые очереди меняют рынок: водители увидели выгоду там, где ее раньше не считали

Не столько экономия, сколько оптимизация личного времени. Автор и ведущий программы Минтранс на телеканале Рен ТВ Вячеслав Субботин назвал NewsInfo причины резкого повышения спроса на установку газобалонного оборудования в машинах.

Ранее сообщалось, что в московских сервисных центрах наблюдается ажиотажный спрос на переоборудование машин под газомоторное топливо. Очереди на установку растянулись на один-два месяца, а стоимость услуги для автовладельцев значительно выросла, достигнув двести тысяч рублей в зависимости от модели транспортного средства.

По мнению спикера, главная мотивация владельцев частных легковых авто сегодня сместилась из плоскости прямой денежной экономии в сторону оптимизации личного времени. Длительные ожидания на АЗС из-за перебоев с поставками топлива заставляют людей искать более надежные решения для обеспечения мобильности.

"Газовая установка окупает себя примерно на пробеге под сто тысяч километров. Для коммерческого транспорта — это цена перевозки, они ездят гораздо больше, чем на сто тысяч километров в год. Цена перевозки грузов значительно снижается, повышается прибыль", — пояснил Субботин.

Многие бизнесмены сегодня активно оптимизируют затраты на обслуживание автопарков, рассматривая газ как инструмент выживания в текущих рыночных условиях.

Эксперт подчеркнул, что автовладельцы стали чаще переоборудовать машины из-за опасений затянувшегося топливного дефицита. Проблемы на нефтяных предприятиях, связанные с ремонтом оборудования и логистикой запчастей, требуют времени на устранение. Понимая, что ситуация на рынке топливного обеспечения не стабилизируется в одночасье, люди осознанно идут на затраты.

"Раньше-то это понятно, чтобы экономить. Потому что пробеги у многих за сто, за пятьсот тысяч километров даже. А сейчас для того, чтобы не стоять в очередях за топливом, все прекрасно понимают, что очереди эти продлятся довольно долго", — отметил эксперт.

По словам ведущего, стоять сутками в очередях — экономически невыгодная стратегия. Те, кто ценит свое время и умеет считать деньги, выбирают более предсказуемый ресурс. При этом специалисты напоминают, что при выборе заправок стоит также обращать внимание на форматы обслуживания, которые предотвращают лишние простои.

В то же время рядовым водителям важно помнить о рисках: любая серьезная модификация конструкции авто требует грамотного оформления, чтобы не столкнуться с юридическими санкциями со стороны контролирующих органов.

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