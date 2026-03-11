Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Весеннее половодье.
© commons.wikimedia.org by Владимир Грызлов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 12:18

30 сантиметров воды крадут машины: паводки в Подмосковье способны превратить реки в скрытые капканы

Главное управление гражданской защиты Московской области предупреждает о рисках паводков: поток воды высотой всего 30 сантиметров способен смыть легковой автомобиль с автодороги. Ведомство категорически запрещает переправляться через реки вброд или на транспорте во время паводка. При угрозе подтопления жители должны следить за оповещениями МЧС и местных администраций, готовить жилье и эвакуацию. Спасатели дают четкие инструкции по защите имущества, отключению коммуникаций и сбору вещей.

Почему даже малая вода смертельно опасна

Поток паводковых вод высотой 30 сантиметров несет в себе огромную кинетическую энергию, способную сдвинуть с места и унести легковой автомобиль. Физика здесь проста: скорость воды в реках во время разлива достигает нескольких метров в секунду, а гидравлическая сила растет пропорционально квадрату этой скорости. Даже на ровной дороге хватит такого напора, чтобы нарушить сцепление колес с асфальтом.

В Московской области спасатели фиксируют случаи, когда водители недооценивают глубину и теряют контроль над машиной. Переправа вброд или въезд в воду на автомобиле заканчивается бедой независимо от типа транспортного средства.

Категорически запрещено в период паводка переправляться через реки вброд или на автотранспорте; въезжать в воду на автомобиле - "смыть" авто может даже глубина в 30 сантиметров, — подчеркивают в сообщении главного управления.

Антропологи отмечают, что люди эволюционно не приспособлены к оценке скорости течения: глаз обманывает, и мозг игнорирует риск. Реальные данные из прошлых паводков подтверждают — большинство инцидентов происходит именно на низководьях, где вода кажется безобидной. Следить за оповещениями МЧС и администраций округа значит спасти жизнь.

Подготовка дома перед подтоплением

При первых признаках угрозы подтопления жители Московской области начинают с очистки водоотводных канав от мусора, чтобы вода стекала быстрее. Затем переносят ценные вещи, мебель и продукты на верхние этажи или чердак, упаковывая документы в непромокаемый пакет. Запасаются деньгами, аптечкой, водой и едой на три дня — базовый набор для автономии.

Очистите водоотводные канавы от мусора. Перенесите ценные вещи, мебель и продукты на верхние этажи или чердак. Поместите документы в непромокаемый пакет, подготовьте деньги, аптечку, запас воды и еды на три дня, — советуют спасатели.

Отключают газ, электричество и воду, чтобы избежать коротких замыканий или утечек. Плотно закрывают окна и двери, а домашних животных готовят к возможной эвакуации.

Биохимия подтопления добавляет риск: стоячая вода размножает бактерии, а загрязнения проникают в поры материалов. Такие меры минимизируют ущерб здоровью и имуществу, опираясь на опыт прошлых сезонов в Подмосковье. Жители с опытом отмечают, что ранняя подготовка экономит часы и нервы.

Эвакуация и первые шаги после спада воды

Если объявили эвакуацию, надевают непромокаемую одежду и резиновые сапоги, собирают "тревожный чемоданчик" с документами, аптечкой, пауэрбанком, теплыми вещами, едой и водой. Следуют указаниям спасателей, быстро покидают зону и направляются в пункт временного размещения.

Если объявлена эвакуация: наденьте непромокаемую одежду и резиновые сапоги; возьмите с собой "тревожный чемоданчик" с документами, аптечкой, пауэрбанком, теплыми вещами, едой и водой; следуйте указаниям спасателей и выполняйте все требования; быстро покиньте зону подтопления и проследуйте в пункт временного размещения, — рекомендует главное управление.

После спада воды электроприборы не включают без проверки проводки специалистами — риск пожара высок из-за коррозии. Пьют только бутилированную или кипяченую воду, чтобы избежать инфекций. Физика осушения показывает: влага задерживается в стенах неделями, провоцируя плесень.

Спасатели из Московской области подчеркивают дисциплину: паника усугубляет хаос, а четкие шаги спасают. Жители прошлых паводков делятся, что такой подход сокращает восстановление вдвое. Главное — довериться профессионалам и фактам.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

