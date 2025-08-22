Звёзды Голливуда, Балкан и боевиков 90-х: кто соберётся на Неделе кино в Москве

Кинообозрение обещает сюрприз: в Москву приезжает Вуди Аллен — один из самых титулованных режиссёров современности. Четырёхкратный обладатель "Оскара" станет главным гостем Московской международной недели кино, которая пройдёт 24-25 августа. В столицу также приедет знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица и актёр Марк Дакаскос, хорошо знакомый российской публике по боевикам 90-х и 2000-х.

Международная программа

Неделя кино обещает стать масштабным событием: более 80 гостей из 20 стран мира соберутся на площадке "Москино". Среди них представители индустрии из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики. Организаторы подчёркивают, что программа будет сосредоточена на развитии копродукции и культурного обмена.

"Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и совместного производства", — отметили в пресс-службе мероприятия.

Дискуссии и практический опыт

В расписании — панельные дискуссии, презентации новых проектов, а также круглые столы. Здесь обсудят механизмы совместного производства фильмов, специфику привлечения иностранных съёмочных команд и практический опыт работы в Москве.

Для профессионалов индустрии подготовлена насыщенная деловая программа. Ожидается, что участие примут более 150 представителей российских и зарубежных киностудий, что открывает перспективы для новых проектов и совместных идей.