Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вуди Аллен
Вуди Аллен
© commons.wikimedia.org by Bernard Boyé is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:26

Звёзды Голливуда, Балкан и боевиков 90-х: кто соберётся на Неделе кино в Москве

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа

Кинообозрение обещает сюрприз: в Москву приезжает Вуди Аллен — один из самых титулованных режиссёров современности. Четырёхкратный обладатель "Оскара" станет главным гостем Московской международной недели кино, которая пройдёт 24-25 августа. В столицу также приедет знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица и актёр Марк Дакаскос, хорошо знакомый российской публике по боевикам 90-х и 2000-х.

Международная программа

Неделя кино обещает стать масштабным событием: более 80 гостей из 20 стран мира соберутся на площадке "Москино". Среди них представители индустрии из Китая, Индии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии и Мексики. Организаторы подчёркивают, что программа будет сосредоточена на развитии копродукции и культурного обмена.

"Особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и совместного производства", — отметили в пресс-службе мероприятия.

Дискуссии и практический опыт

В расписании — панельные дискуссии, презентации новых проектов, а также круглые столы. Здесь обсудят механизмы совместного производства фильмов, специфику привлечения иностранных съёмочных команд и практический опыт работы в Москве.

Для профессионалов индустрии подготовлена насыщенная деловая программа. Ожидается, что участие примут более 150 представителей российских и зарубежных киностудий, что открывает перспективы для новых проектов и совместных идей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Великом Новгороде нашли свинцовую печать князя Ярослава Мудрого вчера в 18:57

Почему случайная находка в Великом Новгороде оказалась важнее целых летописей

В Новгороде нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого — редчайший артефакт XI века, подтверждающий роль Ярославова дворища как центра власти.

Читать полностью » Пэрис Хилтон запускает детский мультсериал вчера в 17:37

От гламура к мультикам: чем Пэрис Хилтон удивит детей на YouTube

Пэрис Хилтон выпускает детский мультсериал "Пэрис и щенки" на YouTube. Что вдохновило её на этот проект и почему он для неё особенный?

Читать полностью » Оксана Самойлова назвала Тимати вчера в 16:02

От тусовок к санаторию: Тимати получил неожиданное прозвище от жены Джигана

Оксана Самойлова и Джиган в рубрике МУЗ-ТВ неожиданно назвали Тимати "скуфоватым". Как это произошло и почему фанаты тут же сделали из этого мем?

Читать полностью » Анна Семенович подарила матери теплицу после переезда в загородный дом вчера в 15:54

Не украшения и не поездка: Анна Семенович удивила маму необычным подарком

Анна Семенович исполнила давнюю мечту матери, устроила уютную жизнь за городом и поделилась подробностями о личных отношениях и планах на будущее.

Читать полностью » Отец Жанны Фриске заявил о невозможности встреч с внуком по решению суда вчера в 14:49

Суд разрешил встречи, но ребёнок по-прежнему недосягаем — кто встанет на сторону семьи Фриске

Суд выделил бабушке и дедушке Жанны Фриске всего полтора часа в месяц на встречи с внуком, но даже эти редкие минуты становятся недостижимыми.

Читать полностью » Публикация Наташи Королёвой с репетиций и концерта вызвала критику подписчиков вчера в 13:44

Репетиция Королёвой с оркестром обернулась скандалом: поклонники разделились на два лагеря

Видео с репетиций Наташи Королёвой вызвало шквал критики: от обвинений в потере голоса до слов поддержки о её харизме и энергетике.

Читать полностью » Mash: у актрисы Анны Фроловцевой удалили опухоль вчера в 12:37

Любимица миллионов из “Ворониных” оказалась на операционном столе: что врачи нашли у Фроловцевой

Анна Фроловцева перенесла срочную операцию: врачи удалили злокачественную опухоль. Как актриса восстанавливается и с какими диагнозами сталкивалась раньше?

Читать полностью » Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова вчера в 11:29

Секрет исчезнувших морщин: почему Басков выглядит так, словно время пошло вспять

Николай Басков удивил поклонников внезапным омоложением на 20 лет. Хирург раскрыл, какие процедуры сделали певца заметно моложе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Отжимания на кулаках снижают нагрузку на запястья — исследование Journal of Electromyography and Kinesiology
Спорт и фитнес

Тренеры представили три уровня интервальной тренировки со штангой и бегом
Авто и мото

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Красота и здоровье

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Авто и мото

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru