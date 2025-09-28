Финансовый айсберг начал таять: что задумала Московская биржа к 2027 году

Группа компаний "Московская биржа" объявила о масштабных планах по переходу на отечественные разработки. До 2027 года организация рассчитывает заменить почти все зарубежные решения на российские аналоги. Это касается не только самой биржи, но и входящих в группу Национального клирингового центра (НКЦ), Национального расчётного депозитария (НРД) и ряда других структур. На проект уже выделены миллиарды рублей, а его масштаб подчёркивает важность технологической независимости в условиях нестабильности глобальных рынков.

Переход на отечественное ПО

Сегодня ИТ-инфраструктура финансового сектора зависит от множества решений: от офисных пакетов и бухгалтерских систем до специализированных программно-аппаратных комплексов. Именно поэтому курс на импортозамещение в Мосбирже нельзя назвать спонтанным — он продуман и планомерно реализуется уже несколько лет.

"Это серьёзный проект, так как основными платформами биржи выступают собственные разработки", — пояснил директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов.

По его словам, под замену попадут системы, которые не влияют напрямую на ключевые бизнес-процессы: часть офисных сервисов, финансовый учёт и ряд второстепенных приложений. Все стратегически важные объекты и средства защиты информации уже полностью переведены на российское ПО.

Сравнение этапов импортозамещения

Этап Суть работ Приоритет Первый Замена решений, несущих наибольшие риски и уязвимости Высокий Второй Выполнение указов №250 и №166 президента Средний Следующие Замещение аппаратно-программных комплексов и офисных систем Долгосрочный

Такое распределение задач позволило минимизировать риски и сохранить устойчивость работы всей инфраструктуры.

Советы шаг за шагом: как проходит процесс замещения

Определение критичных систем и их постепенная замена. Выбор российских решений до истечения срока службы зарубежных аналогов. Отказ от облачных сервисов, завязанных на зарубежных контрагентов. Параллельное тестирование отечественного ПО для стабильности. Переход к полному обновлению к 2027 году с возможностью продления сроков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование зарубежных облачных сервисов.

Последствие: зависимость от решений иностранных компаний.

Альтернатива: российские облачные платформы и локальные дата-центры.

Ошибка: Задержка с заменой устаревших приложений.

Последствие: рост уязвимостей и рисков блокировки.

Альтернатива: переход на отечественное ПО до окончания лицензий.

Ошибка: Игнорирование долгосрочных угроз.

Последствие: вынужденный быстрый переход в кризис.

Альтернатива: постепенное плановое импортозамещение, как у Мосбиржи.

А что если…

Что будет, если сроки перенесут? По словам Демидова, 2027 год — это ориентир, а не жёсткая граница. Возможны корректировки сроков, но базовые цели останутся неизменными. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому даже при переносе дат основная стратегия сохранится.

Плюсы и минусы импортозамещения

Плюсы Минусы Технологическая независимость Затраты в несколько миллиардов рублей Минимизация рисков блокировок Сложность адаптации сотрудников Соответствие госрегулированию Возможная нехватка отечественных аналогов Повышение кибербезопасности Длительные сроки реализации

FAQ

Как выбрать российское ПО для бизнеса?

Ориентируйтесь на список Минцифры и проверяйте совместимость с текущей инфраструктурой.

Сколько стоит переход?

По словам представителей Мосбиржи, речь идёт о нескольких миллиардах рублей, но точная сумма зависит от объёма систем.

Что лучше — полная замена сразу или поэтапная?

Оптимальнее поэтапный вариант: он снижает риски и позволяет тестировать решения.

Мифы и правда

Миф: импортозамещение возможно только в кризис.

Правда: Мосбиржа начала этот процесс ещё в 2014 году, задолго до внешнего давления.

Миф: российские аналоги хуже зарубежных.

Правда: современные отечественные решения успешно работают в критически важных объектах.

Миф: проект можно завершить быстро.

Правда: сроки в 5-7 лет обусловлены масштабом инфраструктуры.

3 интересных факта

• Первые шаги к импортозамещению Мосбиржа сделала ещё в 2014 году.

• Компания заранее отказалась от выгодных приложений, чтобы снизить риски.

• В 2022 году благодаря подготовке переход прошёл относительно спокойно.

