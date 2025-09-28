Финансовый айсберг начал таять: что задумала Московская биржа к 2027 году
Группа компаний "Московская биржа" объявила о масштабных планах по переходу на отечественные разработки. До 2027 года организация рассчитывает заменить почти все зарубежные решения на российские аналоги. Это касается не только самой биржи, но и входящих в группу Национального клирингового центра (НКЦ), Национального расчётного депозитария (НРД) и ряда других структур. На проект уже выделены миллиарды рублей, а его масштаб подчёркивает важность технологической независимости в условиях нестабильности глобальных рынков.
Переход на отечественное ПО
Сегодня ИТ-инфраструктура финансового сектора зависит от множества решений: от офисных пакетов и бухгалтерских систем до специализированных программно-аппаратных комплексов. Именно поэтому курс на импортозамещение в Мосбирже нельзя назвать спонтанным — он продуман и планомерно реализуется уже несколько лет.
"Это серьёзный проект, так как основными платформами биржи выступают собственные разработки", — пояснил директор по информационной безопасности Мосбиржи Сергей Демидов.
По его словам, под замену попадут системы, которые не влияют напрямую на ключевые бизнес-процессы: часть офисных сервисов, финансовый учёт и ряд второстепенных приложений. Все стратегически важные объекты и средства защиты информации уже полностью переведены на российское ПО.
Сравнение этапов импортозамещения
|Этап
|Суть работ
|Приоритет
|Первый
|Замена решений, несущих наибольшие риски и уязвимости
|Высокий
|Второй
|Выполнение указов №250 и №166 президента
|Средний
|Следующие
|Замещение аппаратно-программных комплексов и офисных систем
|Долгосрочный
Такое распределение задач позволило минимизировать риски и сохранить устойчивость работы всей инфраструктуры.
Советы шаг за шагом: как проходит процесс замещения
-
Определение критичных систем и их постепенная замена.
-
Выбор российских решений до истечения срока службы зарубежных аналогов.
-
Отказ от облачных сервисов, завязанных на зарубежных контрагентов.
-
Параллельное тестирование отечественного ПО для стабильности.
-
Переход к полному обновлению к 2027 году с возможностью продления сроков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использование зарубежных облачных сервисов.
Последствие: зависимость от решений иностранных компаний.
Альтернатива: российские облачные платформы и локальные дата-центры.
-
Ошибка: Задержка с заменой устаревших приложений.
Последствие: рост уязвимостей и рисков блокировки.
Альтернатива: переход на отечественное ПО до окончания лицензий.
-
Ошибка: Игнорирование долгосрочных угроз.
Последствие: вынужденный быстрый переход в кризис.
Альтернатива: постепенное плановое импортозамещение, как у Мосбиржи.
А что если…
Что будет, если сроки перенесут? По словам Демидова, 2027 год — это ориентир, а не жёсткая граница. Возможны корректировки сроков, но базовые цели останутся неизменными. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому даже при переносе дат основная стратегия сохранится.
Плюсы и минусы импортозамещения
|Плюсы
|Минусы
|Технологическая независимость
|Затраты в несколько миллиардов рублей
|Минимизация рисков блокировок
|Сложность адаптации сотрудников
|Соответствие госрегулированию
|Возможная нехватка отечественных аналогов
|Повышение кибербезопасности
|Длительные сроки реализации
FAQ
Как выбрать российское ПО для бизнеса?
Ориентируйтесь на список Минцифры и проверяйте совместимость с текущей инфраструктурой.
Сколько стоит переход?
По словам представителей Мосбиржи, речь идёт о нескольких миллиардах рублей, но точная сумма зависит от объёма систем.
Что лучше — полная замена сразу или поэтапная?
Оптимальнее поэтапный вариант: он снижает риски и позволяет тестировать решения.
Мифы и правда
-
Миф: импортозамещение возможно только в кризис.
Правда: Мосбиржа начала этот процесс ещё в 2014 году, задолго до внешнего давления.
-
Миф: российские аналоги хуже зарубежных.
Правда: современные отечественные решения успешно работают в критически важных объектах.
-
Миф: проект можно завершить быстро.
Правда: сроки в 5-7 лет обусловлены масштабом инфраструктуры.
3 интересных факта
• Первые шаги к импортозамещению Мосбиржа сделала ещё в 2014 году.
• Компания заранее отказалась от выгодных приложений, чтобы снизить риски.
• В 2022 году благодаря подготовке переход прошёл относительно спокойно.
Исторический контекст
-
2014 год — старт курса на импортозамещение.
-
2018 год — замена ряда приложений до окончания их службы.
-
2022 год — проверка устойчивости стратегии в условиях внешнего давления.
-
2027 год — целевой горизонт завершения текущего этапа проекта.
