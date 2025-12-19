Метеоновости шокировали прогнозом: в Москве резко сменится атмосферная циркуляция

Декабрь в Москве завершает необычно мягкий погодный отрезок, который заметно выбивается из привычного зимнего сценария. Однако комфортные условия сохранятся недолго: синоптики предупреждают, что впереди столицу ждёт ощутимое похолодание. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз специалистов.

Последние тёплые выходные месяца

Предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, станут последними относительно тёплыми днями декабря в Москве. Такой прогноз дала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, погодные условия в субботу и воскресенье будут формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная погода без существенных осадков. По периферии антициклона возможны лишь слабовыраженные атмосферные фронты, которые не окажут заметного влияния на обстановку в городе. В результате температурный фон сохранится выше климатической нормы.

Температура выше нормы на пять градусов

Ночью в Москве температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. В дневные часы воздух прогреется до плюс двух градусов. Эти показатели примерно на пять градусов превышают средние многолетние значения для конца декабря.

Синоптик подчёркивает, что такая мягкая погода носит временный характер.

"Однако эти суббота и воскресенье станут последними относительно теплыми днями в текущем декабре", — подчеркнула ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

После этого температурный режим начнёт постепенно меняться.

Когда в столицу придёт похолодание

С началом следующей недели атмосферная циркуляция над регионом изменится. По словам Поздняковой, западный перенос воздушных масс сначала сменится на северо-западный, а затем — на северный. Это приведёт к поступлению более холодного воздуха.

Резкое понижение температуры прогнозируется в течение дня 23 декабря. Именно с этого момента москвичам стоит готовиться к более зимнему характеру погоды. Таким образом, аномально тёплый период в конце года завершится, уступив место привычным для сезона холодам.