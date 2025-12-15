Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:54

Москва замёрзла по-зимнему: таких значений этой зимой ещё не фиксировали

Ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы в Москве — Тишковец

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала зимы и впервые за сезон приблизилась к привычным для декабря значениям. Температуры опустились до устойчивых минусовых отметок, а в отдельных районах Подмосковья морозы превысили десятиградусный порог. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погодные показатели зафиксированы в ночь на 15 декабря и, по оценке синоптиков, укладываются в рамки климатической нормы. Несмотря на ощутимый холод, речь идет не об аномалии, а о типичной для этого времени года ситуации.

Самая холодная ночь сезона в Москве

По данным, опубликованным Тишковцом, минимальные температуры в Москве варьировались в зависимости от района.

"На опорной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -8,2, в Тушино -9,3, Бутово -9,4, на Балчуге -7,8 градуса. Такие показатели соответствуют климатической норме декабря", — сообщил специалист.

Таким образом, ночные значения впервые за зиму опустились до устойчивых минусовых отметок. Разброс температур внутри города оказался заметным, что связано с особенностями застройки и локальными микроклиматами.

Десятиградусные морозы в Подмосковье

В Московской области холод ощущался сильнее. Сразу в ряде населенных пунктов температура опустилась до -10 градусов и ниже. Морозы были зафиксированы в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и Подмосковном.

Такие значения указывают на более интенсивное ночное выхолаживание за пределами мегаполиса. В условиях меньшей плотности застройки и слабого теплового фона температура снижается быстрее, чем в Москве.

Полюс холода региона

Самая низкая температура минувшей ночи была зафиксирована в Черустях, которые традиционно считаются местным полюсом холода. Там столбики термометров опустились до -11,8 градуса.

По словам синоптиков, подобные показатели для декабря являются типичными. Они свидетельствуют о переходе погоды в устойчивый зимний режим без признаков экстремального похолодания.

