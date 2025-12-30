Такого не было 246 лет: 2025 год в Москве стал тревожным рекордом

Уходящий год в Москве запомнится не только погодными аномалиями, но и новым климатическим рекордом. Среднегодовая температура в столице впервые за всю историю наблюдений превысила прежние значения, закрепив 2025 год как самый тёплый за более чем два столетия. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Рекорд за 246 лет наблюдений

В МГУ сообщили, что 2025 год стал самым тёплым в Москве с 1779 года, когда в городе начались регулярные метеорологические наблюдения. Среднегодовая температура воздуха достигла 8,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем в 2024 году, который ранее считался рекордным.

По данным метеорологов, холоднее климатической нормы в течение года оказались лишь три месяца — май, июнь и август. Все остальные месяцы превысили средние многолетние значения, что и обеспечило итоговый рекорд.

Самые тёплые месяцы и дни

Особенно выделялись январь, март и ноябрь.

"Они оказались теплее нормы на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно", — пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Рекордным стал и январь: среднемесячная температура достигла минус 0,02 градуса, что произошло впервые за всю историю наблюдений в Москве. Март 2025 года стал вторым самым тёплым за 246 лет, уступив только марту 2007 года. В течение года 19 дней оказались рекордно тёплыми для соответствующих дат — такие значения фиксировались в январе, феврале, марте, апреле, июле, сентябре и ноябре.

Малоснежная зима и погодные аномалии

Метеорологи также обратили внимание на особенности зимнего периода. Снежный покров в Москве полностью сошёл уже 19 января и отсутствовал до начала февраля — редкое явление для середины зимы.

"Наибольшая высота снежного покрова за весь холодный сезон составила лишь 23 см и была отмечена 9 апреля", — отметил Локощенко, назвав апрельский максимум снега метеорологическим курьёзом.

Устойчивый снежный покров в конце года сформировался только 22 декабря, почти на месяц позже обычного. При этом весной холода привели к появлению кратковременного снежного покрова 2 мая — майский снег в Москве наблюдается второй год подряд.

Лето без экстремальных холодов

Лето 2025 года оказалось близким к климатической норме по температуре, но отличалось обилием осадков. 21 июля во время сильного ливня в Москве выпало 82,3 мм осадков — это второй по величине показатель за всю историю наблюдений университетской обсерватории с 1954 года.

Самым жарким днём года стало 11 июля, когда температура воздуха достигла 34,5 градуса. Значения выше 30 градусов фиксировались восемь раз. При этом суровых морозов в течение года не было: минимальная температура составила минус 16,2 градуса и была зафиксирована 24 декабря.