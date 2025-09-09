От модернизма к будущему: цирковая арена Москвы вступает в новую эпоху

Строительство нового здания Большого Московского цирка планируют начать в 2026 году. На этот раз площадкой станет Мневниковская пойма, хотя изначально объект хотели разместить на проспекте Вернадского. Такое решение приняли после долгих обсуждений и протестов горожан, которые выступили против сноса старого здания, построенного в 1971 году и давно ставшего символом Москвы.

От модернизма к новому проекту

Здание цирка на Вернадского известно своим советским модернистским обликом. Архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых создали в 1970-х проект, который многие москвичи считают частью культурного наследия города. В 2013 году цирк пережил реставрацию, а спустя четыре года здание перешло в собственность столицы.

К юбилею в 2021 году архитектурное бюро ТПО Pride совместно с компанией Arteza представило концепцию нового цирка. Однако идея так и осталась на бумаге: чиновники и специалисты пришли к выводу, что воплотить её в жизнь в старой локации невозможно без масштабных разрушений и долгой остановки работы коллектива.

Почему выбрали Мневниковскую пойму

По словам заместителя мэра по вопросам строительства Владимира Ефимова, город внимательно подошёл к выбору новой площадки.

"Ранее была выбрана концепция, и теперь мы смотрим, как сделать здание максимально эффективным, не раздув в объемах. Думаю, к финальной версии технико-экономических параметров мы придем в октябре, а в следующем году выйдем на стройплощадку. Ориентировочно реализация проекта подобного масштаба может потребовать три-четыре года", — сказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Мневниковская пойма стала альтернативой, которая позволила избежать остановки деятельности артистов и сохранить историческое здание на Вернадского. Руководство цирка и специалисты поддержали идею: технически реконструкция старого комплекса оказалась слишком сложной.

Сопротивление горожан и пересмотр планов

Изначально власти Москвы планировали возвести новый цирк на месте нынешнего здания. Это вызвало протестную волну: жители столицы настаивали, что проект разрушит архитектурный ансамбль района и лишит город узнаваемого символа. В интернете появилась петиция, призывающая отказаться от идеи.

В итоге мэрия пересмотрела планы. По словам Сергея Собянина, специалисты и руководство цирка объяснили, что перенос стройки в новое место — это наиболее разумный вариант, учитывая масштаб проекта и необходимость бесперебойной работы коллектива.

Что ждёт зрителей

Предполагается, что строительство займёт около трёх-четырёх лет. Если график не изменится, зрители смогут посетить обновлённый цирк в начале 2030-х годов. Новый комплекс обещает стать современным центром с улучшенной инфраструктурой и технологическими возможностями, сохранив при этом традиции, заложенные в 1971 году.