Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кинотеатр "Иллюзион"
кинотеатр "Иллюзион"
© commons.wikimedia.org by Dariaanoshina is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:22

Как вдохнуть жизнь в старое здание, не разрушив его душу: легендарный кинотеатр на Котельнической набережной готовится к перерождению

Госфильмофонд объявил тендер на проект реставрации кинотеатра "Иллюзион" в Москве

Кинотеатр "Иллюзион", расположенный в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной, снова ждут перемены. Этот культурный символ эпохи, где не одно поколение москвичей открывало для себя классику мирового кино, вскоре обретёт новое дыхание. Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации объявил тендер на подготовку проекта и сметы для реставрации. Начальная цена контракта составляет 16,8 миллиона рублей — сумма, по мнению специалистов, оправданная масштабом будущих работ.

"Иллюзион" открыли в высотке на Котельнической в 1966 году на месте кинотеатра "Знамя". Здесь стали показывать советские и зарубежные фильмы из коллекции Госфильмофонда. Первыми продемонстрировали картины "Броненосец "Потемкин"" 1925 года и "Огни большого города" Чарли Чаплина 1931 года", — отмечает источник издания Msk1.ru.

История и значение культурного объекта

"Иллюзион" был задуман как пространство, где можно было увидеть фильмы, недоступные в обычных кинотеатрах. Здесь проходили авторские показы, ретроспективы, фестивали редкого и архивного кино. Для любителей старого кинематографа это место стало настоящим храмом искусства.

Первая реконструкция кинотеатра прошла в 2004 году, но через несколько лет, в 2011-м, в здании произошёл пожар. Несмотря на трудности, уже к 2014 году двери "Иллюзиона" вновь открылись для зрителей. После обновления интерьер сохранил дух старой Москвы, но получил современные элементы звука и света.

Советы шаг за шагом: как проходит реставрация культурных зданий

  1. Исследование архитектуры. Перед началом ремонта специалисты изучают архивные чертежи и фото, чтобы точно восстановить детали.

  2. Создание проектной документации. Определяются материалы и технологии, соответствующие эпохе.

  3. Согласование с Мосгорнаследием. Важный этап, гарантирующий сохранение исторического облика.

  4. Восстановление фасада и интерьера. Используются реставрационные смеси, штукатурки, лепнина ручной работы.

  5. Установка современного оборудования. Кинотехника, освещение и акустика — всё обновляется в рамках концепции "бережной модернизации".

Реставрация таких объектов — сложный, но благодарный процесс: результатом становится не просто обновлённое здание, а возвращение живой культурной среды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проведение ремонта без привлечения специалистов по исторической архитектуре.
Последствие: потеря аутентичности и исторической ценности здания.
Альтернатива: работа с профессиональными реставраторами, способными восстановить элементы по оригинальным образцам.

Ошибка: экономия на звуковом оборудовании.
Последствие: ухудшение качества восприятия фильмов и снижение интереса публики.
Альтернатива: установка систем, поддерживающих современные форматы Dolby Digital и Atmos.

Ошибка: игнорирование требований охраны памятников.
Последствие: штрафы и приостановка работ.
Альтернатива: полное соблюдение всех норм и согласование проектов с профильными ведомствами.

А что если "Иллюзион" станет мультимедийным центром?

Многие москвичи мечтают, чтобы обновлённый "Иллюзион" не ограничивался функцией кинотеатра. Если в его стенах появятся лекционные и выставочные пространства, небольшое кафе с видом на Москву-реку и зал для кинопоказов в формате 8K, он может стать новым культурным хабом столицы.

Такой формат уже доказал эффективность — подобные центры успешно работают в Париже, Праге и Берлине, объединяя старое кино и современные арт-практики.

FAQ

Сколько продлится реставрация?
Точные сроки станут известны после утверждения проекта, но обычно подобные работы занимают от 1 до 2 лет.

Будет ли кинотеатр закрыт на весь период ремонта?
Да, но часть мероприятий, возможно, перенесут в другие залы Госфильмофонда.

Изменится ли репертуар после открытия?
Организаторы обещают сохранить традицию ретроспектив, добавив современные артхаусные премьеры и документальные показы.

Мифы и правда

Миф: после реставрации "Иллюзион" станет обычным коммерческим кинотеатром.
Правда: здание останется площадкой Госфильмофонда и продолжит показывать редкие фильмы.

Миф: оригинальные интерьеры будут уничтожены.
Правда: реставраторы восстановят их по архивным фото и чертежам.

Миф: ремонт проводится ради застройки территории.
Правда: проект направлен исключительно на сохранение культурного наследия.

Исторический контекст

Кинотеатр "Иллюзион" — часть истории советского кинопроката. В 60-х годах он стал площадкой, где впервые начали открыто показывать мировое кино. В советское время это было окном в другую культуру. Здесь проходили показы немого кино с живым пианистом, а после перестройки — фестивали французского и итальянского кино.

Котельническая высотка сама по себе — архитектурный символ сталинской эпохи, дом, где жили артисты, писатели и режиссёры. Именно этот ансамбль придаёт "Иллюзиону" особую ауру.

Три интересных факта

  1. В "Иллюзионе" в 1970-х годах состоялась первая в Москве неделя японского кино.

  2. После пожара 2011 года один из залов был восстановлен благодаря архивным фото из журнала "Советский экран".

  3. Многие сцены фильма "Москва слезам не верит" снимались неподалёку, на Котельнической набережной, — поэтому кинотеатр стал неофициальной "точкой притяжения" для поклонников картины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофеин блокирует аденозин и может вызывать усталость после краткого прилива энергии сегодня в 12:01
Кофе не бодрит, а утомляет: когда чашка эспрессо превращается во врага продуктивности

Почему после кофе хочется спать? Учёные объясняют, как кофеин может вызвать усталость вместо бодрости и что с этим делать.

Читать полностью » Disney+: в 2026 году выйдет сериал Marvel сегодня в 11:06
Альтрон возвращается — и не один: Marvel готовит сериал, который изменит всю киновселенную

Marvel показала первые кадры сериала "Квест Вижена" с Полом Беттани. Белый Вижен возвращается, чтобы вспомнить, кем он был — и понять, кем он стал.

Читать полностью » Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount о слиянии — Bloomberg сегодня в 10:58
Сделка века не состоялась — даже Голливуд не любит плохие ремейки

Warner Bros. отклонила предложение о слиянии с Paramount, посчитав его заниженным. Что стоит за решением и к чему может привести попытка новой сделки?

Читать полностью » Создатели сегодня в 9:59
Конец игры на выживание: почему четвёртый сезон "Шершней" станет последним

Создатели хита Showtime объявили, что "Шершни" закончатся после четвёртого сезона. Почему проект закрывают на пике и чего ждать от финала — в материале.

Читать полностью » Джеймс Ганн заявил, что третий сезон сегодня в 8:16
Вселенная под угрозой перезапуска: почему Ганн остановил сериал, который спасал DC

Джеймс Ганн объяснил, почему не спешит с третьим сезоном "Миротворца" и как планы по обновлению DC вселенной могут изменить судьбу главного героя.

Читать полностью » Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены из Индии в Калмыкию сегодня в 7:10
Что сильнее золота и древнее храмов: Россия приняла реликвии, к которым боялись прикоснуться веками

В Калмыкии впервые выставили мощи Будды Шакьямуни, привезённые из Индии. Почему это событие называют духовным мостом между странами?

Читать полностью » Paramount закроет музыкальные телеканалы MTV в Европе с 1 января 2026 года сегодня в 6:05
Так умирают легенды: Paramount решилась на то, чего боялись все

Paramount закрывает музыкальные каналы MTV по всей Европе. Почему эпоха линейного телевидения подходит к концу и что ждёт легендарный бренд в цифровом будущем?

Читать полностью » Рами Малек рассказал, что его часто путают с певцом Бруно Марсом сегодня в 5:59
Когда тебя путают с кумиром миллионов: Рами Малек объяснил, почему не злится на фанатов

Рами Малек рассказал о забавном инциденте, когда его приняли за Бруно Марса, и поделился историей о том, как чувство юмора помогло избежать неловкости.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Росреестр начнёт передавать заброшенные дачи муниципалитетам по новому регламенту
Дом
Пищевая сода помогает удалить пятна пота с белых вещей без отбеливателя
Технологии
Apple готовит AirPods 5 и новую версию AirPods Pro с чипом H3 — Марк Гурман
Питомцы
Зоопсихолог Константина Маллиу объяснила, почему кошки грызут растения и как их отучить
Наука
В Эквадоре найдены уникальные образцы янтаря с древними насекомыми мелового периода
Красота и здоровье
Диетологи отмечают: одно яйцо в день — оптимальная норма для большинства людей
Наука
В Австралии нашли окаменелые останки предка лирохвоста возрастом 18 миллионов лет
Красота и здоровье
Ежедневная ходьба по 30 минут снижает риск деменции почти вдвое
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet