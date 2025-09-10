Автопродажи в Москве рухнули на 21% — но хит августа удивил всех

В августе в Москве было зарегистрировано всего 14,3 тысячи новых легковых автомобилей — на 21% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Такие данные приводит директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Итоги за восемь месяцев

За январь-август в столице реализовали 95,6 тысячи машин. Это на 26% ниже прошлогодних показателей. При этом доля Москвы в общероссийских продажах составила 12,4%.

Столичный рынок против общероссийского

Интересно, что структура столичных продаж сильно отличается от ситуации в целом по стране. Например, бренд Lada в Москве не входит даже в тройку лидеров и лишь замыкает первую десятку. В списке можно встретить и премиальные марки, что нехарактерно для общероссийского рейтинга.

Лидеры продаж в августе

Топ-10 самых популярных марок в Москве выглядел следующим образом:

Geely — 1449 шт.;

Haval — 1374 шт.;

Belgee — 1360 шт.;

Lada — 866 шт.;

Chery — 789 шт.;

Toyota — 578 шт.;

Changan — 519 шт.;

BMW — 459 шт.;

GAC — 444 шт.;

Hongqi — 443 шт.

Модель месяца

Главным хитом августа оказался кроссовер Belgee X50 (871 шт.). Эта модель, представляющая собой белорусскую версию Geely Coolray, сместила с первой позиции прошлогоднего фаворита — Geely Monjaro, который разошёлся тиражом в 656 машин. Как отметил Целиков, лидерство Belgee стало неожиданным, но вполне закономерным результатом усилившейся конкуренции в сегменте кроссоверов.

Так московский рынок демонстрирует собственные предпочтения, где привычные для всей страны бренды уступают позиции новым игрокам, а динамика продаж остаётся под давлением.