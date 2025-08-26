Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
© mc.rs by Medija centar Beograd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:42

Город в новом свете: каким Кустурица покажет Москву миру

Эмир Кустурица начал съёмки документального фильма о Москве

Москва снова в центре внимания мирового кино. Легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица начал работу над документальной картиной, которая обещает показать столицу с неожиданной стороны. Его новый проект получил название "Moscow by Kusturica" и уже вызвал интерес как у зрителей, так и у критиков.

Новый взгляд на Москву

Во время выступления на Московской международной неделе кино Кустурица признался, что давно хотел снять фильм о российской столице. По его словам, задача картины — передать не только масштаб, но и красоту города.

"Москва — развитый, процветающий и удивительно красивый город", — отметил режиссер.

Кустурица также сообщил, что в будущем планирует обратиться к русской классике и экранизировать произведения великих писателей. В интервью он подчеркнул, что именно литература всегда была фундаментом российской культуры, и поэтому перенос классических сюжетов на экран может стать для него новым творческим вызовом.

Звёздные гости недели кино

Особое внимание зрителей привлекло и другое событие фестиваля. По видеосвязи к участникам присоединился Вуди Аллен. Лауреат множества кинематографических премий признался, что восхищён русским кино и даже решился на смелый эксперимент.

"Я за один день посмотрел "Войну и мир", который идет почти семь часов", — рассказал режиссер.

Аллен добавил, что с радостью приехал бы в Россию снова. Пока он не планирует снимать здесь фильмы, но и не исключает такой возможности в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анимационный фильм Netflix сегодня в 0:53

Голливуд в шоке: мультфильм от Netflix о кей-поп-группе свергнул блокбастеры с пьедестала

Анимационный фильм Netflix неожиданно возглавил американский кинопрокат. Как кей-поп-группа Huntrix победила демонов и зрителей одновременно?

Читать полностью » Пол Маккартни откроет в Лондоне выставку фотографий The Beatles вчера в 23:56

Легенды за кулисами: о чём расскажет выставка фотографий The Beatles в Лондоне

Фотографии The Beatles, снятые Полом Маккартни на заре "битломании", покажут в Лондоне. Уникальные кадры приоткрывают закулисье легендарной группы.

Читать полностью » Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе вчера в 22:51

От сцены к телесериалу: почему выбор Аннетт Бенинг стал сенсацией для критиков

Аннетт Бенинг сыграет в новом спин-оффе "Йеллоустоуна" — сериале "Ранчо Даттон". Чем он будет отличаться от других ответвлений франшизы?

Читать полностью » Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов вчера в 16:41

Звезда боевиков 90-х поставил Москву в один ряд с мировыми столицами

Американский актер Марк Дакаскос признался в любви к Москве, назвав ее восхитительным городом. Почему столица России так впечатлила звезду боевиков?

Читать полностью » Анастасия Волочкова объяснила, почему считает Сочи вчера в 20:36

"Никогда туда не вернусь": Волочкова устроила разнос Сочи

Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала Сочи, сравнив его с зарубежными курортами и назвав "отстоем". Почему артистка так непримирима?

Читать полностью » Певец Валерий Леонтьев признался на вчера в 19:30

Валерий Леонтьев вернулся на сцену — но признался: цена этого слишком велика

Валерий Леонтьев вернулся на сцену после долгого молчания. "Цена велика", — признался артист, впервые за девять лет выступивший в Казани.

Читать полностью » Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС вчера в 18:21

Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн снимает клип в Кишиневе — часть сцен проходит в психиатрической больнице. Что скрывает этот провокационный проект?

Читать полностью » Вуди Аллен заявил, что кинотеатры невозможно заменить онлайн-платформами вчера в 17:17

Когда кино становится контентом: Аллен объяснил, что убивает магию кинозала

Вуди Аллен рассказал, почему не принимает онлайн-кинотеатры и считает магию кинозала незаменимой. Чем для него кино отличается от стриминга?

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Авто и мото

Система Start-Stop теряет актуальность из-за роста гибридов и электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru