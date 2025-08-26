Город в новом свете: каким Кустурица покажет Москву миру

Москва снова в центре внимания мирового кино. Легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица начал работу над документальной картиной, которая обещает показать столицу с неожиданной стороны. Его новый проект получил название "Moscow by Kusturica" и уже вызвал интерес как у зрителей, так и у критиков.

Новый взгляд на Москву

Во время выступления на Московской международной неделе кино Кустурица признался, что давно хотел снять фильм о российской столице. По его словам, задача картины — передать не только масштаб, но и красоту города.

"Москва — развитый, процветающий и удивительно красивый город", — отметил режиссер.

Кустурица также сообщил, что в будущем планирует обратиться к русской классике и экранизировать произведения великих писателей. В интервью он подчеркнул, что именно литература всегда была фундаментом российской культуры, и поэтому перенос классических сюжетов на экран может стать для него новым творческим вызовом.

Звёздные гости недели кино

Особое внимание зрителей привлекло и другое событие фестиваля. По видеосвязи к участникам присоединился Вуди Аллен. Лауреат множества кинематографических премий признался, что восхищён русским кино и даже решился на смелый эксперимент.

"Я за один день посмотрел "Войну и мир", который идет почти семь часов", — рассказал режиссер.

Аллен добавил, что с радостью приехал бы в Россию снова. Пока он не планирует снимать здесь фильмы, но и не исключает такой возможности в будущем.