Арсений Громов Опубликована вчера в 23:18

Туман слепит, как белая стена: держат ли Шереметьево и Внуково рейсы по расписанию?

В "Шереметьеве" и "Внукове" рассказали о работе при тумане

Столичные аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" продолжают работать в штатном режиме несмотря на плотный туман, который снижает видимость до минимума за счет микроскопических капель воды в воздухе — явление, объяснимое физикой рассеяния света по закону Бугера-Ламберта-Бера. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней. Светосигнальное оборудование обеспечивает безопасность взлетов и посадок даже в таких условиях.

В "Шереметьево" рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются строго по расписанию, а полетная программа реализована полностью.

"Аэропорт "Шереметьево" обеспечивает выполнение рейсов российских и иностранных авиакомпаний по суточному расписанию. В условиях тумана "Шереметьево" обеспечил стабильную работу и выполнение полетной программы в полном объёме", — говорится в сообщении воздушной гавани.

К 22:00 1 марта аэропорт обслужил 573 рейса, приняв девять как запасной аэродром. Во "Внуково" также подтвердили штатную работу благодаря мощному освещению полосы.

"В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, в московском регионе ожидается туман… Светосигнальное оборудование аэродрома обеспечивает достаточную видимость на взлетно-посадочной полосе, аэропорт работает штатно", — рассказали во "Внуково".

При этом в "Внуково" предупредили о возможных корректировках расписания из-за погоды и рекомендовали пассажирам добираться метрополитеном, чтобы избежать пробок на дорогах.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

