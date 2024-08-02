Мужчина пытался покончить с собой в МФЦ на севере Москвы

В Москве мужчина попытался поджечь себя в МФЦ

В многофункциональном центре, расположенном на юго-западе Москвы, на Новоясеневском проспекте мужчина предпринял попытку самоубийства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшего, получившего ожоги, госпитализировали. По уточненным данным, мужчину зовут Сергей Соловьев, ему 61 год. Из здания МФЦ эвакуировали 150 человек. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Предполагается, что утром мужчина посещал МФЦ для регистрации в качестве безработного.

Этот случай перекликается с инцидентом, произошедшим в конце июня на Красной площади. Тогда президент Центрального научно-исследовательского института "Волна" Владимир Арсеньев попытался совершить акт самосожжения вблизи Мавзолея Ленина. Полицейские оперативно потушили огонь и оцепили территорию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Валерия Ангстрем (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)