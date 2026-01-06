Мощный шторм приближается к Таиланду: курорты Сиамского залива и Андаманского моря под угрозой
В Таиланде с 6 по 9 января 2026 года объявлено штормовое предупреждение. Это касается туристов, которые планируют отдых на побережье Сиамского залива и Андаманского моря. С учетом ухудшающихся погодных условий специалисты призывают соблюдать повышенную осторожность.
Об этом сообщает издание "Турпром", которое ознакомилось с прогнозами и предупреждениями Главного метеорологического бюро Таиланда. В частности, Восточно-Южный метеорологический центр выпустил предупреждение № 3/2026 о сильных ветрах и волнах, охватывающих Сиамский залив.
Согласно прогнозам, мощная система высокого давления, которая движется с территории Китая в сторону Таиланда и Южно-Китайского моря, приведет к усилению северо-восточного муссона. Это, в свою очередь, ухудшит погодные условия на побережье. Прогнозируется увеличение волнения на море, особенно в Сиамском заливе, где высота волн может достичь 2-3 метров, а в районах, охваченных грозами, она может превысить 3 метра.
Курорты под угрозой
В связи с надвигающимся штормом туристам следует учитывать, какие курорты Таиланда могут попасть в зону риска. Прежде всего, это касается курортов, расположенных на побережье Сиамского залива и Андаманского моря. К курортам, которые могут пострадать от ухудшения погодных условий, относятся:
-
Сиамский залив: Паттайя, острова Самуи, Пханган, Тау, Хуахин, Ча-Ам.
-
Андаманское море: Пхукет, Краби (включая острова Пхи-Пхи и Ланта), Ранонг, Пханг-Нга (включая Као Лак).
Туристы, выбравшие отдых на этих курортах, должны быть особенно внимательны и следить за обновлениями погодных предупреждений.
Рекомендации для туристов
Главное метеобюро Таиланда настоятельно рекомендует всем туристам, находящимся в прибрежных районах, соблюдать меры предосторожности. В частности, синоптики советуют:
-
Остерегаться волн, накатывающих на берег.
-
Не приближаться к морю во время шторма.
-
Избегать купания и водных видов спорта.
-
Не выходить в море на небольших судах.
-
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью к спасателям.
Морякам также рекомендуется проявлять повышенную осторожность и избегать плавания в районах, где ожидаются грозы. Власти страны обращаются к гражданам и туристам с просьбой внимательно следить за прогнозами погоды и обновлениями Восточного Южного метеорологического центра.
Меры предосторожности
Туристы, собирающиеся провести отпуск в Таиланде, должны принять несколько простых, но важных мер предосторожности, чтобы избежать неприятностей в период шторма. Рекомендуется:
-
Следить за метеорологическими сводками и объявлениями местных властей.
-
Не приближаться к морю во время штормовых предупреждений.
-
Избегать любых водных активностей, включая купание и водные виды спорта.
-
Не выходить в море на маленьких судах, особенно с 6 по 9 января.
-
В случае необходимости обращаться за помощью к спасательным службам.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать отдых в Таиланде более безопасным и приятным.
