Мощный шторм приближается к Таиланду: курорты Сиамского залива и Андаманского моря под угрозой

В Таиланде с 6 по 9 января 2026 года объявлено штормовое предупреждение. Это касается туристов, которые планируют отдых на побережье Сиамского залива и Андаманского моря. С учетом ухудшающихся погодных условий специалисты призывают соблюдать повышенную осторожность.

Об этом сообщает издание "Турпром", которое ознакомилось с прогнозами и предупреждениями Главного метеорологического бюро Таиланда. В частности, Восточно-Южный метеорологический центр выпустил предупреждение № 3/2026 о сильных ветрах и волнах, охватывающих Сиамский залив.

Согласно прогнозам, мощная система высокого давления, которая движется с территории Китая в сторону Таиланда и Южно-Китайского моря, приведет к усилению северо-восточного муссона. Это, в свою очередь, ухудшит погодные условия на побережье. Прогнозируется увеличение волнения на море, особенно в Сиамском заливе, где высота волн может достичь 2-3 метров, а в районах, охваченных грозами, она может превысить 3 метра.

Курорты под угрозой

В связи с надвигающимся штормом туристам следует учитывать, какие курорты Таиланда могут попасть в зону риска. Прежде всего, это касается курортов, расположенных на побережье Сиамского залива и Андаманского моря. К курортам, которые могут пострадать от ухудшения погодных условий, относятся:

Сиамский залив: Паттайя, острова Самуи, Пханган, Тау, Хуахин, Ча-Ам.

Андаманское море: Пхукет, Краби (включая острова Пхи-Пхи и Ланта), Ранонг, Пханг-Нга (включая Као Лак).

Туристы, выбравшие отдых на этих курортах, должны быть особенно внимательны и следить за обновлениями погодных предупреждений.

Рекомендации для туристов

Главное метеобюро Таиланда настоятельно рекомендует всем туристам, находящимся в прибрежных районах, соблюдать меры предосторожности. В частности, синоптики советуют:

Остерегаться волн, накатывающих на берег.

Не приближаться к морю во время шторма.

Избегать купания и водных видов спорта.

Не выходить в море на небольших судах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью к спасателям.

Морякам также рекомендуется проявлять повышенную осторожность и избегать плавания в районах, где ожидаются грозы. Власти страны обращаются к гражданам и туристам с просьбой внимательно следить за прогнозами погоды и обновлениями Восточного Южного метеорологического центра.

Меры предосторожности

Туристы, собирающиеся провести отпуск в Таиланде, должны принять несколько простых, но важных мер предосторожности, чтобы избежать неприятностей в период шторма. Рекомендуется:

Следить за метеорологическими сводками и объявлениями местных властей.

Не приближаться к морю во время штормовых предупреждений.

Избегать любых водных активностей, включая купание и водные виды спорта.

Не выходить в море на маленьких судах, особенно с 6 по 9 января.

В случае необходимости обращаться за помощью к спасательным службам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать отдых в Таиланде более безопасным и приятным.