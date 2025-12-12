Мощности больше не хватает с запасом: регионы один за другим выходят на новые энергетические пики

В нескольких регионах России зафиксированы новые исторические пики энергопотребления — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Системного оператора". Рекорды установлены в Бурятии, Забайкалье, Татарстане и Хабаровском крае на фоне увеличения промышленной нагрузки.

Новые максимумы в регионах Дальнего Востока

12 декабря в Хабаровском крае зафиксирован очередной исторический максимум: потребление мощности достигло 1 811 МВт, что на 10 МВт выше предыдущего рекорда. В Забайкалье показатель увеличился на 65 МВт и составил 1 538 МВт, превысив максимум, установленный 18 февраля 2024 года. Рост нагрузки, по информации регулятора, связан с интенсивной работой промышленных предприятий региона и сезонными факторами.

Эксперты отмечают, что такие изменения требуют дополнительного контроля за устойчивостью энергосистем в период повышенного спроса. Системный оператор фиксирует динамику в режиме реального времени, чтобы гибко реагировать на пики потребления.

Рекорды в Татарстане и Бурятии

11 декабря новые исторические значения были отмечены в двух республиках. Потребление в Татарстане достигло 5 241 МВт, превысив прежний максимум на 89 МВт. В Бурятии показатель составил 1 204 МВт, рост — 3 МВт. Несмотря на разницу масштабов энергосистем, оба случая отражают общую тенденцию увеличения потребления мощности в период интенсивной промышленной активности.

По данным "Системного оператора", вклад промышленной нагрузки в общий рост энергопотребления остаётся ключевым. Сочетание факторов — от увеличения производства до повышенного спроса в холодный период — формирует условия, при которых энергосистемы работают на предельных значениях.