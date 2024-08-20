Московская биржа планирует оспорить санкции США, затрагивающие её и дочерние структуры

Консультант Московской биржи объявил о намерении площадки оспорить жесткие санкции, введенные США. В июне Мосбиржа и ее дочерние структуры — Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий — оказались под блокирующими мерами, инициированными Соединенными Штатами.
Группа "Московская биржа" трудится над стратегиями, призванными защитить её от этих санкций. Об этом сообщает телеграм-канал Клуба защиты прав инвесторов, ссылаясь на представителя юридической фирмы "Степ Форвард". Однако пресс-служба Мосбиржи воздержалась от раскрытия деталей. Юрист клуба защиты прав инвесторов из компании Delcredere отметил, что американские контрагенты уверены, что генеральной лицензией, выданной OFAC, могут воспользоваться лишь лица, находящиеся на территории США, исключая россиян. Он рекомендует обратиться в JP Morgan Chase и BNY Mellon для получения разъяснений по переводу активов на основании генеральной лицензии № 100A.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и её структур, выпустив лицензии, позволяющие иностранным контрагентам завершить определенные операции. Изначально лицензии действовали до 13 августа 2024 года, но затем их срок был продлен до 12 октября.
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