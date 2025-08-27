Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:17

Ипотека на частные дома: рост в июле оказался лишь видимостью

В России выдача ипотечных кредитов на частные дома снизилась почти вдвое

В июле 2025 года рынок ипотеки на частные дома в России заметно "просел". По данным "Дом.РФ", объем выдачи упал на 46% по сравнению с прошлым годом и составил всего 57 миллиардов рублей. Количество новых кредитов сократилось на 28% — до 11 тысяч.

Что произошло внутри месяца

Если сравнивать не с прошлым годом, а с июнем, динамика выглядит иначе:

"В июле банки предоставили 11 тысяч новых кредитов на частные дома (+24% к июню) на 57 миллиардов рублей (+21% месяц к месяцу), в том числе на цели ИЖС — 3,7 тысячи новых кредитов (+21% месяц к месяцу) на 23 миллиарда рублей (+11% месяц к месяцу)", — говорится в сообщении.

Таким образом, рынок показывает небольшой рост относительно предыдущего месяца, но в долгосрочной перспективе он всё же сокращается.

Льготные программы остаются основой рынка

Отдельное внимание в отчёте уделено индивидуальному жилищному строительству. Здесь ипотека по-прежнему почти полностью зависит от специальных условий:

"Объем ипотеки на ИЖС в прошлом месяце по-прежнему обеспечен адресными льготными программами — 99% всей выдачи, в том числе 86% за счет семейной ипотеки".

То есть без господдержки рынок ИЖС практически не функционирует.

Итог

Ипотека на частные дома переживает непростое время: месячные показатели показывают рост, но годовые цифры говорят о резком падении. Всё больше становится заметна роль льготных программ, без которых выдача кредитов была бы минимальной.

