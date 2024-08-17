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Банк России рекомендовал простить ипотечные долги пострадавшим из приграничья
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Лишившихся жилья в приграничье освободят от выплаты ипотеки за него

Банк России рекомендовал простить ипотечные долги пострадавшим из приграничья

Жителям приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей, лишившихся приобретённого в ипотеку жилья в результате боевых действий, могут простить ипотечные долги. Соответствующие рекомендации Банк России разослал в кредитные организации в пятницу.

В письме предлагается освободить пострадавших от выплаты ипотеки, если их недвижимость полностью разрушена, а в случае повреждения жилья с возможностью его восстановления в дальнейшем — давать ипотечные каникулы на год.

Регулятор также призвал банки в кратчайшие сроки проводить реструктуризацию эвакуированным или вынужденно переселённым должникам из приграничья с предоставлением отсрочки на год без начисления процентов, причём так, чтобы она не ухудшала кредитную историю заёмщика.

Фото: Мосфинагентство (Creative Commons Attribution 3.0)

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