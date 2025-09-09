Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:32

Квартиры уходят в прошлое: россияне берут в ипотеку дома всё больше метражом

Алексей Косяков: рост доли ИЖС увеличил площадь жилья, покупаемого по ипотеке

В 2025 году средняя площадь приобретаемого по ипотеке жилья в России заметно выросла и составила 70 квадратных метров на одного клиента. По данным банка ДОМ. РФ, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регионы-лидеры

Наибольшая площадь жилья в расчёте на одного ипотечного клиента зафиксирована в регионах Сибири и Дальнего Востока:
• Иркутская область — 180 кв. м (+120% к прошлому году);
• Республика Бурятия — 174 кв. м (+260%);
• Забайкальский край — 170 кв. м (+110%).

В европейской части страны лидируют:
• Кировская область — 110 кв. м (+130%);
• Тамбовская область — 109 кв. м (+100%);
• Астраханская область — более 108 кв. м (+140%);
• Рязанская область — 102 кв. м (+140%);
• Калужская область — 101 кв. м (+20%);
• Вологодская область — 100 кв. м (+80%);
• Республика Карелия — 99 кв. м (+50%).

Причины роста

Заместитель председателя правления банка ДОМ. РФ Алексей Косяков объяснил динамику увеличением доли индивидуального жилищного строительства.

"35% кредитов в 2025 году направлено на частное домостроение, в прошлом году речь шла о 12,6%", — отметил Косяков.

Таким образом, всё больше клиентов используют ипотеку не для покупки квартиры, а для строительства или приобретения частного дома, что автоматически увеличивает среднюю площадь сделки.

Влияние ипотечных программ

Размер приобретаемого жилья зависит и от конкретных программ:

  • "Дальневосточная ипотека" - в среднем 83 кв. м (66 кв. м в прошлом году);

  • ипотека для ИТ-специалистов - 75 кв. м (64 кв. м);

  • "Семейная ипотека" - около 70 кв. м (58 кв. м).

Для сравнения, в рамках рыночной ипотеки показатель остаётся значительно ниже — около 40 кв. м (35 кв. м в прошлом году).

Рост интереса к ИЖС и специализированным программам показывает изменение структуры спроса: россияне всё чаще выбирают просторное жильё, ориентируясь на долгосрочное проживание и комфорт.

