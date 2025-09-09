Квартиры уходят в прошлое: россияне берут в ипотеку дома всё больше метражом

В 2025 году средняя площадь приобретаемого по ипотеке жилья в России заметно выросла и составила 70 квадратных метров на одного клиента. По данным банка ДОМ. РФ, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регионы-лидеры

Наибольшая площадь жилья в расчёте на одного ипотечного клиента зафиксирована в регионах Сибири и Дальнего Востока:

• Иркутская область — 180 кв. м (+120% к прошлому году);

• Республика Бурятия — 174 кв. м (+260%);

• Забайкальский край — 170 кв. м (+110%).

В европейской части страны лидируют:

• Кировская область — 110 кв. м (+130%);

• Тамбовская область — 109 кв. м (+100%);

• Астраханская область — более 108 кв. м (+140%);

• Рязанская область — 102 кв. м (+140%);

• Калужская область — 101 кв. м (+20%);

• Вологодская область — 100 кв. м (+80%);

• Республика Карелия — 99 кв. м (+50%).

Причины роста

Заместитель председателя правления банка ДОМ. РФ Алексей Косяков объяснил динамику увеличением доли индивидуального жилищного строительства.

"35% кредитов в 2025 году направлено на частное домостроение, в прошлом году речь шла о 12,6%", — отметил Косяков.

Таким образом, всё больше клиентов используют ипотеку не для покупки квартиры, а для строительства или приобретения частного дома, что автоматически увеличивает среднюю площадь сделки.

Влияние ипотечных программ

Размер приобретаемого жилья зависит и от конкретных программ:

"Дальневосточная ипотека" - в среднем 83 кв. м (66 кв. м в прошлом году);

ипотека для ИТ-специалистов - 75 кв. м (64 кв. м);

"Семейная ипотека" - около 70 кв. м (58 кв. м).

Для сравнения, в рамках рыночной ипотеки показатель остаётся значительно ниже — около 40 кв. м (35 кв. м в прошлом году).

Рост интереса к ИЖС и специализированным программам показывает изменение структуры спроса: россияне всё чаще выбирают просторное жильё, ориентируясь на долгосрочное проживание и комфорт.