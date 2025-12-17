Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:51

Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ

В ноябре 2025 года банки выдали жителям Краснодарского края 3750 ипотечных кредитов на общую сумму 17,95 миллиарда рублей. Однако, по данным Объединенного кредитного бюро, по сравнению с октябрем количество и объем ипотечных займов в регионе снизились на 9%. Это снижение отмечается на фоне стабильного интереса к ипотечному кредитованию в стране.

Краснодарский край в рейтинге ипотечного кредитования

По объему ипотечного кредитования Краснодарский край занимает четвертое место среди российских регионов, уступив только Москве, Московской и Ленинградской областям. Столичные банки выдали ипотечных кредитов на сумму 62,57 миллиарда рублей, в Подмосковье — на 38,37 миллиарда, а в Санкт-Петербурге — на 31,09 миллиарда рублей. Это подтверждает высокий уровень спроса на ипотечное кредитование в крупных экономических центрах, в том числе на юге России.

Тем не менее, Краснодарский край продолжает оставаться одним из ведущих регионов по ипотечным займам, несмотря на снижение объемов по сравнению с предыдущими месяцами.

Общая динамика ипотечного рынка

В целом по России в ноябре было оформлено 105,96 тысячи ипотечных договоров на сумму 484,61 миллиарда рублей. Это означает рост по сравнению с прошлым годом: количество выданных кредитов увеличилось на 74%, а совокупный объем удвоился. Средний размер займа за месяц увеличился почти на 600 тысяч рублей, достигнув 4,57 миллиона рублей.

Почти половина всех ипотечных кредитов в ноябре (48% по количеству и 61% по объему) была оформлена на покупку нового жилья. Средняя сумма займа на новостройку составила 5,7 миллиона рублей, а срок кредитования — около 27 лет. В свою очередь, средний ипотечный кредит на покупку вторичного жилья в ноябре составил 3,39 миллиона рублей, а срок его погашения был около 20 лет.

Снижение стоимости кредита

Одним из позитивных факторов для заемщиков стало снижение полной стоимости кредита, которая в ноябре составила 18,29% годовых. Это стало результатом ряда экономических мер и изменений в ипотечной политике, что сделало ипотечные кредиты более доступными для широкого круга граждан.

