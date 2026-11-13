Отмена льготной ипотеки может изменить рынок недвижимости: главный выигрыш получат не покупатели

Льготное кредитование спровоцировало неоправданный скачок стоимости квадратных метров, поэтому программы господдержки необходимо пересмотреть и сделать максимально адресными, заявил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что бесконтрольное распределение субсидий мешает естественному развитию сектора и ложится бременем на государственные финансы.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов уже выступал с призывом прекратить выдачу подобных займов. По его мнению, льготные ипотечные программы перестали выполнять социальную функцию и начали работать исключительно в интересах девелоперов. Эксперт отмечал, что длительное сохранение таких механизмов ведет к перегреву рынка и резкому подорожанию объектов, что нивелирует выгоду для конечных потребителей.

Колганов подтвердил наличие серьезных перекосов, возникших из-за массовой доступности дешевых кредитов. По его словам, избыточный спрос привел к тому, что цены на жилье выросли опережающими темпами. Специалист уверен, что сохранение льгот в прежнем виде нецелесообразно, однако полный отказ от них также может быть преждевременным. Важно найти баланс, при котором помощь будет точечной. Параллельно с этим специалисты анализируют, как текущая политика регулятора отразится на поведении потенциальных покупателей в ближайшем будущем.

"Негативное влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости действительно существует. Когда несколько лет назад были очень широко распространены льготные программы по ипотеке, это привело к значительному росту цен. Раз у людей появилось больше возможностей приобретать квартиры, соответственно, спрос вырос и выросли цены", — отметил Колганов.

Экономист полагает, что для решения жилищного вопроса малоимущих категорий граждан государству стоит рассмотреть альтернативные модели. Одной из них может стать централизованная закупка жилья муниципалитетами или федеральными властями напрямую у застройщиков. Выступая в роли крупного заказчика, государство сможет диктовать условия и контролировать издержки строительных компаний. Нередко семьи сталкиваются с юридическими сложностями, когда пытаются понять, как работает очередь на квартиру и какие документы необходимы для подтверждения статуса нуждающихся.

"Приобретение квартир должно осуществляться от имени государства или муниципалитетов. Они имеют возможность как крупный покупатель оказывать влияние на застройщиков с целью получения благоприятных ценовых условий. Они могут заказывать строительство жилья относительно дешевого и контролировать реальные издержки производства с тем, чтобы цена не завышалась", — пояснил специалист.

Подобный подход позволит стабилизировать рынок, так как распределение готовых квартир среди льготников уже не будет влиять на общую рыночную конъюнктуру. Между тем, на первичном рынке уже наметились перемены: многие заемщики пересматривают свои планы и начинают активнее интересоваться готовыми объектами.

Колганов добавил, что закрытие массовых программ не окажет фундаментального влияния на всю национальную экономику, но принесет ощутимую пользу бюджету за счет снижения расходов на компенсации банкам. В качестве альтернативы классическому кредитованию сейчас также рассматривается долгосрочная аренда жилья, которая может стать серьезным конкурентом ипотеке. Пока же на рынке наблюдается затишье, поскольку интерес к первичке охлаждается на фоне изменения правил господдержки.

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