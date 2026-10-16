Ипотечный рынок России теряет игроков: заемщиков поджидает еще один финансовый сюрприз

Стоимость жилищных кредитов в России может вырасти даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки, считает директор Агентства недвижимости "Офис на Петровке" Светлана Климова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что сокращение числа активных игроков на банковском поле напрямую влияет на доступность заемных средств для населения.

Ранее сообщалось, что количество финансовых организаций, работающих с ипотечными продуктами, сократилось за три года более чем на 13% — с 249 до 216 участников. По данным регулятора, рынок покинули 33 средних и малых банка, которые не выдержали конкуренции с крупнейшими игроками и столкнулись с падением доходности льготных программ. Эксперты отмечают, что такая консолидация дает лидерам отрасли больше возможностей диктовать свои условия кредитования, ограничивая выбор для конечного потребителя.

Эксперт подчеркнула, что подорожание ипотеки не всегда связано исключительно с решениями ЦБ. Основными факторами давления на ставки выступают снижение конкуренции, высокая стоимость привлечения капитала для самих кредитных организаций и ужесточение регуляторных требований к потенциальным заемщикам. При этом небольшие финансовые институты уходят с рынка не из-за отсутствия перспектив в сегменте, а по причине нехватки капитала или стремления минимизировать риски.

"Ипотека еще может подорожать, даже если ключевая ставка не вырастет. Но уход банков с ипотечного рынка не обязательно приведет к повышению ставок у всех заемщиков: все зависит от того, какие банки сокращают выдачу, насколько уменьшается конкуренция и о какой ипотеке идет речь — рыночной или льготной", — отметила Климова.

По мнению специалиста, наиболее чувствительным фактором остается трансформация мер государственной поддержки. В текущих условиях многие покупатели квартир ждут снижения ставок, однако сокращение бюджетного субсидирования может вынудить граждан обращаться к более дорогим коммерческим продуктам. Ситуация осложняется тем, что кредиторы начали чаще пересматривать не только процент, но и технические параметры сделок.

"Банк может не столько повысить ставку, сколько увеличить первоначальный взнос, снизить одобряемую сумму или строже оценивать доход. Сокращение льготных программ приведет к тому, что часть покупателей перейдет на рыночную ипотеку, которая обычно обходится дороже", — рассказала специалист.

На текущий момент средневзвешенные показатели в рыночном сегменте удерживаются на высоком уровне. В то время как льготные категории заемщиков сохраняют доступ к относительно дешевым ресурсам, для остальных категорий граждан своя квартира стала испытанием из-за колоссальной итоговой переплаты. Эксперты также фиксируют случаи, когда крупные игроки снижают ставки в индивидуальном порядке, несмотря на общую негативную тенденцию в банковской системе.

К октябрю 2026 года тенденция к сокращению числа программ стала наиболее заметной в региональном секторе. Специалисты обращают внимание, что банк дал меньше средств многим клиентам, которые рассчитывали на одобрение полной стоимости объекта.

Для стабилизации спроса власти продолжают корректировать механизмы помощи, однако семейная ипотека меняет правила, становясь более адресной. В то же время аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе ипотека под двенадцать процентов могла бы вернуть массовый интерес к покупке недвижимости.

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