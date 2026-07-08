Новшества по семейной ипотеке перенесли на осень: что скрывается за этой паузой

Власти отложили корректировку условий популярной программы кредитования с первого июля на первое октября, что заставило многих заемщиков задуматься о целесообразности срочного оформления жилищного займа. Как пояснил NewsInfo экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, в нынешних экономических условиях экономики спешка с покупкой жилья может быть неоправданной.

Ранее сообщалось, что Минфин уведомил о переносе срока изменения параметров программы семейной ипотеки. Изменения должны были вступить в силу с первого июля 2026 года, точность этого дедлайна подтверждали представители ведомств.

Подобные жесткие требования к кредитованию вынуждают граждан внимательнее оценивать свои финансовые возможности.

Эксперт отмечает, что экономика страны столкнулась с серьезными вызовами, включая топливный кризис и общее замедление активности. На фоне этих событий любые бюджетные обязательства, включая субсидирование ипотеки, требуют осторожного подхода. При этом специалисты нередко подчеркивают, насколько важно грамотно выбирать ипотечный продукт для долгосрочной финансовой безопасности.

"В текущих обстоятельствах просто звучит команда, что будем разбираться с этим осенью. Нужно разбираться с проблемами первостепенной важности, остальное сдвинуть на осень для того, чтобы не отягощать текущий момент, не запутываться в бюджетных расходах. Может быть потом даже введут дополнительные ограничения по семейной ипотеке", — отметил Колташов.

Экономист подчеркнул, что недвижимость в столице демонстрирует аномальный рост стоимости — более двадцати процентов в годовом выражении. Такая динамика цен делает покупку жилья в столичном регионе, говорит эксперт, ипотеку крайне рискованной стратегией. В профессиональной среде также активно обсуждается, как именно регионы реагируют на лимиты по ипотеке в условиях подорожания квадратного метра.

По мнению Колташова, людям стоит дождаться октября, чтобы оценить реальный уровень инфляции и свои возможности по обслуживанию ипотечного кредита, так как общий рост цен на товары первой необходимости значительно сокращает семейные бюджеты. Ранее аналитики указывали на тенденцию, при которой рыночная ипотека занимает все большую долю в структуре сделок.

"Учитывая ситуацию в экономике, торопиться сейчас не надо с семейной ипотекой. Дело не в топливных обстоятельствах, а в том, что будет сделано для того, чтобы экономика вышла на новую траекторию роста. Если экономика будет буксовать, то семейная ипотека будет неподъемной, люди просто надорвутся. Они не учитывают, что расходы на продукты питания, одежду и вещи для детей будут расти, а доходы будут увеличиваться непропорционально", — пояснил экономист.

Сейчас многие участники рынка находятся в поиске равновесия, пытаясь понять будущее рынка недвижимости при текущей политике регулятора. Эксперт рекомендует дождаться осени, чтобы оценить, как будут решены топливные проблемы и какие коррективы внесет правительство.

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