Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:07

Россияне стали брать больше в долг, но меньше переплачивать: парадоксальная арифметика новой ипотеки

Ставки по ипотеке упали до 21% — Дом.рф

За год рыночная ипотека в России стала менее "карательной" по итоговой переплате, хотя сам кредит по-прежнему обходится очень дорого. Расчёты показывают: при снижении ставок нагрузка на заемщика меняется заметно даже без резких сдвигов по срокам. Об этом сообщают "Известия", проанализировав параметры выдач и условия банков. Ключевой сдвиг — уменьшение доли переплаты от первоначальной суммы займа.

Переплата сократилась, но остается многократной

Средний уровень переплаты по рыночной ипотеке за год снизился примерно на треть. Если в ноябре 2024 года заемщики в среднем переплачивали около 470% от первоначальной суммы кредита, то к ноябрю 2025-го показатель опустился до 324%. В пересчёте на "квартирный эквивалент" речь уже не о почти пяти объектах жилья, а о меньшей, хотя всё ещё крайне высокой кратности.

Сокращение выглядит ощутимым на фоне прошлогодней "пикировки" ставок и общего удорожания займов. Но даже обновлённый показатель означает, что итоговые расходы в несколько раз превышают тело кредита. Поэтому снижение процента переплаты не снимает вопрос о доступности рыночной ипотеки для широкого круга заемщиков.

Ставки пошли вниз, сроки почти не изменились

Решающим фактором стала динамика рыночных ставок. По данным "Дом.рф", в ноябре 2024 года средний уровень ставок в топ-20 ипотечных банков достигал 28,5%. В ноябре 2025 года средняя ставка снизилась до 21,25%, и именно это изменение сильнее всего повлияло на итоговую сумму выплат.

Параллельно немного сократился и средний срок жилищных кредитов. В Объединённом кредитном бюро сообщили о снижении средней длительности с 242 до 239 месяцев. Разница выглядит небольшой, так что основной вклад в улучшение условий внесло именно удешевление процентной нагрузки.

Сумма кредита выросла, а переплата все равно двузначная в миллионах

На фоне смягчения ставок средний размер ипотеки увеличился. По данным Банка России, он вырос с 3,9 млн рублей в ноябре 2024 года до 4,6 млн рублей год спустя. Это означает, что даже при более низкой ставке заемщики берут больше, а значит, потенциальная стоимость кредита в абсолютных цифрах остаётся высокой.

По подсчётам "Известий", при нынешних условиях переплата может составлять около 15 млн рублей, тогда как годом ранее она достигала примерно 18,3 млн. Снижение заметное, но эксперты подчеркивают: даже такие суммы делают рыночную ипотеку крайне дорогим инструментом. В результате итоговая "цена кредита" продолжает оставаться одним из главных барьеров для покупателей жилья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эффект Долиной снизил число сделок на вторичном рынке — эксперт Кричевский сегодня в 7:44
Эффект Долиной против семейной ипотеки: как один случай обрушил целый рынок

Разрыв цен с новостройками местами превысил 80%. Экономист объяснил, что тормозит "вторичку" и когда она может начать дорожать.

Читать полностью » УК обязали вести общение с жильцами через мессенджер MAX — ГД сегодня в 7:26
Даже при отключенном интернете: почему новый домовой чат в MAX называют неубиваемым

Госдума закрепила домовые чаты в MAX как официальный канал общения с УК. Что изменится для жильцов и зачем понадобился новый формат?

Читать полностью » Основания для сохранения квартиры за Долиной отсутствовали — адвокат Шалаев вчера в 19:03
Квартира Ларисы Долиной осталась за покупательницей — причина поражает

Верховный суд решил спор о квартире Ларисы Долиной, оставив право собственности за покупательницей — эксперты обсуждают последствия для рынка.

Читать полностью » Решение по делу Долиной укрепляет безопасность сделок на вторичном рынке жилья — эксперт Сырцов вчера в 18:48
Долина проиграла, но вторичка выиграла: раскрыты неожиданные последствия для рынка

Верховный суд подтвердил право собственности на квартиру после громкого дела Долиной, что может вернуть доверие к сделкам на вторичном рынке.

Читать полностью » Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв вчера в 14:34
Не тратьте деньги зря: почему покупка квартиры на старте строительства может обернуться убытками

Эксперт Никита Журавлёв рассказывает, когда покупка квартиры на старте строительства может не быть выгодной, и как выбирать недвижимость для жизни и инвестиций в текущих условиях.

Читать полностью » Инвестиции в микроквартиры признаны рискованными вложениями — эксперт Полторак 15.12.2025 в 14:24
Маленькие метры — большие риски: микроквартиры рушат мечты о доходе

Эксперты предупреждают: микроквартиры не всегда оправдывают ожидания инвесторов. Почему компактное жильё может оказаться рискованным активом?

Читать полностью » Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров 12.12.2025 в 8:36
Роскадастр взялся за старое: как будут исправлять ошибки в кадастре и возвращать излишки налогов

Исправили ошибку в ЕГРН — и кадастровую стоимость предлагают считать верной "задним числом". Эксперты объясняют, когда это снизит налог.

Читать полностью » Покупатели отключили свет в квартире из-за спора — Лента.ру 12.12.2025 в 7:27
Она продала квартиру и выписалась, но не съехала: в Сочи разгорелся скандал из-за невозвращенки

В Сочи спор вокруг квартиры после суда перешел в коммунальную плоскость: бывшей хозяйке отключили свет. Что известно о конфликте.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Крепкий рубль стал риском для инфляции — экономист Заверский
Наука
Межзвездный объект изменил траекторию движения — астрофизик Леб
Туризм
Китайские туристы столкнулись с проблемами связи в России — РИАН
Происшествия
Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Наука
Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер
Авто и мото
Продажи премиальных китайских авто в РФ упали в разы — Известия
Авто и мото
Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet