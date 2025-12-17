Россияне стали брать больше в долг, но меньше переплачивать: парадоксальная арифметика новой ипотеки

За год рыночная ипотека в России стала менее "карательной" по итоговой переплате, хотя сам кредит по-прежнему обходится очень дорого. Расчёты показывают: при снижении ставок нагрузка на заемщика меняется заметно даже без резких сдвигов по срокам. Об этом сообщают "Известия", проанализировав параметры выдач и условия банков. Ключевой сдвиг — уменьшение доли переплаты от первоначальной суммы займа.

Переплата сократилась, но остается многократной

Средний уровень переплаты по рыночной ипотеке за год снизился примерно на треть. Если в ноябре 2024 года заемщики в среднем переплачивали около 470% от первоначальной суммы кредита, то к ноябрю 2025-го показатель опустился до 324%. В пересчёте на "квартирный эквивалент" речь уже не о почти пяти объектах жилья, а о меньшей, хотя всё ещё крайне высокой кратности.

Сокращение выглядит ощутимым на фоне прошлогодней "пикировки" ставок и общего удорожания займов. Но даже обновлённый показатель означает, что итоговые расходы в несколько раз превышают тело кредита. Поэтому снижение процента переплаты не снимает вопрос о доступности рыночной ипотеки для широкого круга заемщиков.

Ставки пошли вниз, сроки почти не изменились

Решающим фактором стала динамика рыночных ставок. По данным "Дом.рф", в ноябре 2024 года средний уровень ставок в топ-20 ипотечных банков достигал 28,5%. В ноябре 2025 года средняя ставка снизилась до 21,25%, и именно это изменение сильнее всего повлияло на итоговую сумму выплат.

Параллельно немного сократился и средний срок жилищных кредитов. В Объединённом кредитном бюро сообщили о снижении средней длительности с 242 до 239 месяцев. Разница выглядит небольшой, так что основной вклад в улучшение условий внесло именно удешевление процентной нагрузки.

Сумма кредита выросла, а переплата все равно двузначная в миллионах

На фоне смягчения ставок средний размер ипотеки увеличился. По данным Банка России, он вырос с 3,9 млн рублей в ноябре 2024 года до 4,6 млн рублей год спустя. Это означает, что даже при более низкой ставке заемщики берут больше, а значит, потенциальная стоимость кредита в абсолютных цифрах остаётся высокой.

По подсчётам "Известий", при нынешних условиях переплата может составлять около 15 млн рублей, тогда как годом ранее она достигала примерно 18,3 млн. Снижение заметное, но эксперты подчеркивают: даже такие суммы делают рыночную ипотеку крайне дорогим инструментом. В результате итоговая "цена кредита" продолжает оставаться одним из главных барьеров для покупателей жилья.