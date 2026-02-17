Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ипотека
ипотека
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 21:13

Метель за окном и жара в банках: ипотечный рекорд в 400 миллиардов спутал карты рынку

Зимний воздух в офисах продаж девелоперов в этом году был пропитан не только ароматом свежесваренного кофе, но и явным привкусом спешки. Пока за окном мела метель, цифры в банковских отчетах били рекорды: объем выдачи ипотеки подскочил до 396,5 миллиарда рублей. Это не просто статистика — это коллективный забег россиян в "последний вагон" уходящих льготных программ. Средний чек кредита вырос до 4,8 миллиона рублей, отражая реальную инфляцию в строительном секторе, где бетон и арматура за год прибавили в цене ощутимый "миллион сверху" к стоимости средней квартиры.

"Мы наблюдаем классический эффект "заградительных мер". Когда регулятор анонсирует ужесточение условий, рынок отвечает аномальным всплеском. Сейчас ипотечный портфель банков перевалил за 23 триллиона рублей, и это требует предельной осторожности от заемщиков. Важно понимать: ипотека под 20% — это инструмент не для накопления, а для решения экстренных жилищных задач, когда аренда обходится дороже обслуживания долга. В текущих условиях я советую смотреть на ликвидность объекта: если разрыв между первичкой и вторичкой начнет сокращаться, как прогнозирует ЦБ, "перегретый" бетон в новостройках может стать пассивом".

строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Устойчивость отрасли: почему кризиса не будет

Несмотря на озабоченность граждан недоступностью ипотеки, правительство сохраняет прагматичный оптимизм. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивает, что строительный сектор адаптировался к высокой ключевой ставке. Власти внимательно следят за тем, чтобы снижение темпов продаж не превратилось в стагнацию, используя механизмы проектного финансирования.

Банковский сектор продолжает поддерживать девелоперов, обеспечивая стабильный ввод объектов. Например, ВТБ выделил 5,6 млрд рублей на новый жилой комплекс в Ростове-на-Дону, что подтверждает доверие крупных финансовых институтов к региональным рынкам. Даже в условиях "ценового плато" строительная отрасль остается локомотивом экономики, внедряя качественные изменения в продукт.

Новые правила семейной ипотеки: созаемщики и лимиты

С 2026 года правила игры для семейных пар меняются коренным образом. Теперь оформить два льготных кредита "в разные руки" не получится — супруги обязаны выступать созаемщиками. Это решение направлено на то, чтобы сбалансировать рынок и пресечь спекулятивные схемы покупки инвестиционного жилья под низкий процент.

Для тех, кто планирует бюджет, важно учитывать не только ставку, но и сопутствующие расходы. Часто покупатели забывают о технических нюансах. Приобретая квартиру в домах старого фонда, таких как советские брежневки, нужно закладывать бюджет на модернизацию инженерных сетей, что в конечном итоге влияет на общую стоимость владения недвижимостью.

"При планировании жилья сегодня фокус смещается с квадратных метров на функциональность. Мы видим, как даже в эконом-сегменте застройщики начинают уделять внимание дизайну и эргономике. Тем, кто сейчас заходит в ремонт, я настоятельно рекомендую не экономить на базовых вещах: электрике и планировании зон. Помните, что грамотное зонирование маленькой квартиры может визуально и практически увеличить её стоимость сильнее, чем дорогой декор".

дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья Ксения Орлова

Инвестиции в регионы: от Ростова до Нижнего Тагила

Пока столичный рынок недвижимости демонстрирует высокие пороги входа (в Москве доля лотов дешевле 15 млн рублей стремительно сокращается), инвесторы ищут доходность в неожиданных локациях. Лидером по окупаемости арендного жилья стал Нижний Тагил, где сдача комнат может приносить до 20% годовых.

Параллельно с этим растет спрос на земли под застройку. Девелоперы увеличили закупки участков на 69%, понимая, что в долгосрочной перспективе дефицит качественных площадок приведет к новому витку роста цен. Это важный сигнал для покупателей: несмотря на временное затишье, фундаментальных предпосылок для обрушения цен на "бетон" в ликвидных локациях не наблюдается.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Стоит ли закрывать ипотеку досрочно при текущей инфляции?
Если ваша ставка по кредиту ниже 8-10%, досрочное погашение может быть экономически нецелесообразным, так как депозиты сейчас приносят больше. Однако важно избегать ошибок при закрытии ипотеки, забывая снимать обременение в Росреестре.

Какое жилье сейчас самое востребованное для аренды?
В бархатный сезон традиционно лидирует Краснодарский край, но в мегаполисах сохраняется дефицит однокомнатных квартир, аренда которых в Москве подорожала почти на 40% за полгода.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Читайте также

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо
Редактор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Валик для шерсти больше не покупаю — заменила его одной вещью из ванной вчера в 13:53

Устали от постоянной борьбы с шерстью домашних животных? Узнайте, как резиновые перчатки могут упростить уборку.

Читать полностью » Стирка больше не съедает выходные: приёмы, которые сокращают работу вдвое и экономят нервы вчера в 10:27

Простые лайфхаки по стирке и организации пространства помогут семье экономить время, избегать хаоса и сделать уход за одеждой заметно проще.

Читать полностью » Пищевая сода и лавр вытесняют магазинные средства — эффект заметен сразу вчера в 1:40

Узнайте, как сочетание обычной пищевой соды и лаврового листа может изменить вашу уборку и сократить расходы.

Читать полностью » Маленькая кухня раздвигает стены без перепланировки: 6 цветов краски создают иллюзию лишних метров 15.02.2026 в 19:46

Дизайнеры раскрыли, какие цвета краски помогают визуально увеличить маленькую кухню и создать ощущение простора без перепланировки и ремонта.

Читать полностью » Спальня без ремонта преображается за вечер — всего 3 детали меняют атмосферу до неузнаваемости 15.02.2026 в 18:35

Преобразите свою спальню с помощью простых изменений, чтобы создать атмосферы спокойствия и уюта без лишних затрат.

Читать полностью » Деревянные двери больше не оставляют 15.02.2026 в 12:56

Деревянные двери получают новое дыхание: узнайте, как правильная палитра можно кардинально изменить интерьер.

Читать полностью » Столовая трещит по швам от прошлого: устаревшие детали, которые душат интерьер и крадут пространство 15.02.2026 в 9:50

Дизайнеры рассказали, какие элементы столовой — от громоздкой мебели до помпезных люстр — утратили актуальность и чем их заменить в современном интерьере.

Читать полностью » Запах кошки и собаки въелся в диван — обычные спреи не помогут: есть способ убрать его навсегда 15.02.2026 в 2:34

Неприятные ароматы домашних животных могут испортить атмосферу в вашем доме. Узнайте, как правильно с ними бороться.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Розы с голыми корнями пришли в коробке — один шаг перед посадкой решает всё
Туризм
Чемодан собрали за 60 минут — заранее подготовленные списки спасли спонтанный отпуск
Красота и здоровье
Кардиотренировки усилили эмоциональную устойчивость — тревожные новости стали переноситься легче
Красота и здоровье
Воспалённые дёсны связали с риском деменции — обычная чистка зубов может сыграть ключевую роль
Еда
Куриная котлета "переехала" из сэндвича на пиццу — хруст и моцарелла изменили всё
Наука
Землетрясения запускают рост золота: кварц превращает сейсмику в фабрику самородков
Туризм
Зимний Вьетнам раскрывает козырь: этот город заставляет забыть о южных хитах
Питомцы
Модный флакон против кошачьего носа: один пшик запускает цепочку проблем, о которых молчат продавцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet