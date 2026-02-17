Метель за окном и жара в банках: ипотечный рекорд в 400 миллиардов спутал карты рынку

Зимний воздух в офисах продаж девелоперов в этом году был пропитан не только ароматом свежесваренного кофе, но и явным привкусом спешки. Пока за окном мела метель, цифры в банковских отчетах били рекорды: объем выдачи ипотеки подскочил до 396,5 миллиарда рублей. Это не просто статистика — это коллективный забег россиян в "последний вагон" уходящих льготных программ. Средний чек кредита вырос до 4,8 миллиона рублей, отражая реальную инфляцию в строительном секторе, где бетон и арматура за год прибавили в цене ощутимый "миллион сверху" к стоимости средней квартиры.

"Мы наблюдаем классический эффект "заградительных мер". Когда регулятор анонсирует ужесточение условий, рынок отвечает аномальным всплеском. Сейчас ипотечный портфель банков перевалил за 23 триллиона рублей, и это требует предельной осторожности от заемщиков. Важно понимать: ипотека под 20% — это инструмент не для накопления, а для решения экстренных жилищных задач, когда аренда обходится дороже обслуживания долга. В текущих условиях я советую смотреть на ликвидность объекта: если разрыв между первичкой и вторичкой начнет сокращаться, как прогнозирует ЦБ, "перегретый" бетон в новостройках может стать пассивом". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Устойчивость отрасли: почему кризиса не будет

Несмотря на озабоченность граждан недоступностью ипотеки, правительство сохраняет прагматичный оптимизм. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивает, что строительный сектор адаптировался к высокой ключевой ставке. Власти внимательно следят за тем, чтобы снижение темпов продаж не превратилось в стагнацию, используя механизмы проектного финансирования.

Банковский сектор продолжает поддерживать девелоперов, обеспечивая стабильный ввод объектов. Например, ВТБ выделил 5,6 млрд рублей на новый жилой комплекс в Ростове-на-Дону, что подтверждает доверие крупных финансовых институтов к региональным рынкам. Даже в условиях "ценового плато" строительная отрасль остается локомотивом экономики, внедряя качественные изменения в продукт.

Новые правила семейной ипотеки: созаемщики и лимиты

С 2026 года правила игры для семейных пар меняются коренным образом. Теперь оформить два льготных кредита "в разные руки" не получится — супруги обязаны выступать созаемщиками. Это решение направлено на то, чтобы сбалансировать рынок и пресечь спекулятивные схемы покупки инвестиционного жилья под низкий процент.

Для тех, кто планирует бюджет, важно учитывать не только ставку, но и сопутствующие расходы. Часто покупатели забывают о технических нюансах. Приобретая квартиру в домах старого фонда, таких как советские брежневки, нужно закладывать бюджет на модернизацию инженерных сетей, что в конечном итоге влияет на общую стоимость владения недвижимостью.

"При планировании жилья сегодня фокус смещается с квадратных метров на функциональность. Мы видим, как даже в эконом-сегменте застройщики начинают уделять внимание дизайну и эргономике. Тем, кто сейчас заходит в ремонт, я настоятельно рекомендую не экономить на базовых вещах: электрике и планировании зон. Помните, что грамотное зонирование маленькой квартиры может визуально и практически увеличить её стоимость сильнее, чем дорогой декор". дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья Ксения Орлова

Инвестиции в регионы: от Ростова до Нижнего Тагила

Пока столичный рынок недвижимости демонстрирует высокие пороги входа (в Москве доля лотов дешевле 15 млн рублей стремительно сокращается), инвесторы ищут доходность в неожиданных локациях. Лидером по окупаемости арендного жилья стал Нижний Тагил, где сдача комнат может приносить до 20% годовых.

Параллельно с этим растет спрос на земли под застройку. Девелоперы увеличили закупки участков на 69%, понимая, что в долгосрочной перспективе дефицит качественных площадок приведет к новому витку роста цен. Это важный сигнал для покупателей: несмотря на временное затишье, фундаментальных предпосылок для обрушения цен на "бетон" в ликвидных локациях не наблюдается.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Стоит ли закрывать ипотеку досрочно при текущей инфляции?

Если ваша ставка по кредиту ниже 8-10%, досрочное погашение может быть экономически нецелесообразным, так как депозиты сейчас приносят больше. Однако важно избегать ошибок при закрытии ипотеки, забывая снимать обременение в Росреестре.

Какое жилье сейчас самое востребованное для аренды?

В бархатный сезон традиционно лидирует Краснодарский край, но в мегаполисах сохраняется дефицит однокомнатных квартир, аренда которых в Москве подорожала почти на 40% за полгода.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

