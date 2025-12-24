Ипотека растёт быстрее, чем ожидали: ноябрь показал скачок

Ипотечный рынок в России в конце 2025 года снова демонстрирует ускорение: в ноябре задолженность населения по ипотеке выросла на 1,4%, превысив октябрьский показатель в 1,2%. Об этом сообщает Interfax. ru со ссылкой на обзор Банка России о развитии банковского сектора. При этом потребительское кредитование продолжило снижаться — портфель необеспеченных займов сократился на 0,7%, а динамика автокредитов заметно замедлилась.

Ипотека прибавляет на фоне ожиданий ужесточения льгот

Как отмечает Банк России, активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. В 2025-м к сезонному фактору добавились ожидания изменений в программе "Семейная ипотека": с февраля 2026 года условия обещают ужесточить, ограничив число льготных кредитов одним на семью. На этом фоне спрос на ипотеку поддерживался в том числе новостями о будущем пересмотре правил.

Объёмы выдач ипотеки в ноябре, по предварительным данным, сохранились на уровне октября и составили около 500 млрд рублей. Доминирующую роль по-прежнему играют кредиты с господдержкой: на них пришлось 80% всех выдач. В таких условиях рынок фактически остаётся зависимым от государственных программ, тогда как рыночная ипотека сохраняет умеренные масштабы.

"Семейная ипотека" усиливает позиции, а рыночные кредиты остаются дорогими

Наиболее востребованной программой, как указывает регулятор, остаётся "Семейная ипотека". В ноябре по ней выдали 358 млрд рублей, что на 9% больше результата октября — 329 млрд рублей.

Выдачи рыночной ипотеки выглядят заметно слабее: в ноябре предоставлено 110 млрд рублей после 120 млрд в октябре. Рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5% годовых, снизившись по сравнению с октябрём, когда она была 19,7%, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Потребкредитование уходит в минус, но карты остаются востребованными

Сегмент необеспеченного потребительского кредитования в ноябре продолжил снижение. По предварительным данным, портфель таких кредитов сократился на 0,7%, тогда как в октябре падение составляло 0,4%. Основной вклад в сокращение внесли кредиты наличными — именно там снижение оказалось наиболее заметным.

Кредитные карты, напротив, остаются популярным инструментом за счёт льготного беспроцентного периода. Тем не менее Банк России фиксирует, что в ноябре отдельные банки начали ужесточать стандарты кредитования и сокращать выдачи новых карт. В первую очередь это касается заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что может быть связано с попыткой снизить риски на фоне охлаждения потребительского рынка.

Автокредиты замедлились: спрос сместился из-за утильсбора

Рост портфеля автокредитов в ноябре снизил темп до 1,8% после устойчивых 3% в августе-октябре. Банк России связывает это с тем, что многие заемщики стремились купить автомобиль до 1 ноября, когда планировалось повышение утилизационного сбора. Однако затем повышение было перенесено на 1 декабря, что изменило распределение спроса и снизило темпы прироста в ноябре.

В целом розничный кредитный портфель в ноябре увеличился на 0,8% после роста на 0,9% в октябре.