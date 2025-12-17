Революция в семейной политике: как Россия может стимулировать рождаемость с помощью списания ипотек

Списание ипотечных кредитов за рождение четвертого ребенка в России — мера, которая вполне реальна и может быть реализована, заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Pravda.Ru.

Реализация идеи списания ипотечных кредитов

В разговоре с журналистами Бессараб поддержала предложение Нины Останиной, которая ранее высказывала идею распространить семейную ипотеку на большее количество регионов России и рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. По словам депутата, подобная мера вполне осуществима, но списание ипотечных кредитов должно происходить за счет государственных средств. Она отметила, что такие инициативы уже применяются в других странах, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, где меры по поддержке многодетных семей направлены на стимулирование рождаемости.

"Я считаю, что реализация такой меры в России вполне возможна. Подобные решения уже применяются в ряде стран, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, и они направлены на поощрение деторождения. Такие кредиты должны списываться не за счет финансовых организаций, а за счет государства. Именно за такими инициативами — будущее стран, их развитие и рост рождаемости", — подчеркнула Светлана Бессараб.

Перспективы реализации в будущем

Однако депутат предупредила, что в краткосрочной перспективе такая мера не будет реализована, поскольку сейчас Россия сосредоточена на решении масштабных задач, связанных с укреплением научного и технологического потенциала и обеспечением полного суверенитета. После того как эти вопросы будут решены, государство сможет более активно поддерживать многодетные семьи и развивать многопоколенную модель общества.