Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
семейная ипотека
семейная ипотека
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:13

Революция в семейной политике: как Россия может стимулировать рождаемость с помощью списания ипотек

Списание ипотеки за четвертого ребенка возможно при поддержке государства — Бессараб

Списание ипотечных кредитов за рождение четвертого ребенка в России — мера, которая вполне реальна и может быть реализована, заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Pravda.Ru.

Реализация идеи списания ипотечных кредитов

В разговоре с журналистами Бессараб поддержала предложение Нины Останиной, которая ранее высказывала идею распространить семейную ипотеку на большее количество регионов России и рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. По словам депутата, подобная мера вполне осуществима, но списание ипотечных кредитов должно происходить за счет государственных средств. Она отметила, что такие инициативы уже применяются в других странах, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, где меры по поддержке многодетных семей направлены на стимулирование рождаемости.

"Я считаю, что реализация такой меры в России вполне возможна. Подобные решения уже применяются в ряде стран, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, и они направлены на поощрение деторождения. Такие кредиты должны списываться не за счет финансовых организаций, а за счет государства. Именно за такими инициативами — будущее стран, их развитие и рост рождаемости", — подчеркнула Светлана Бессараб.

Перспективы реализации в будущем

Однако депутат предупредила, что в краткосрочной перспективе такая мера не будет реализована, поскольку сейчас Россия сосредоточена на решении масштабных задач, связанных с укреплением научного и технологического потенциала и обеспечением полного суверенитета. После того как эти вопросы будут решены, государство сможет более активно поддерживать многодетные семьи и развивать многопоколенную модель общества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники продают билеты ЧМ-2026 россиянам вне официальных платформ — Sport Baza сегодня в 11:45
Билеты на ЧМ-2026 ушли в тень: перекупщики взвинтили цены до 500 тысяч рублей

Билеты на ЧМ-2026 продают по полмиллиона рублей, но без гарантий. Как перекупщики зарабатывают на недоступности официальных продаж.

Читать полностью » Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры — SHOT сегодня в 11:44
Новый год в очереди: граница Эстонии и России превратилась в испытание на выносливость

Перед Рождеством и Новым годом на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди: люди ждут въезда более суток.

Читать полностью » Луговой предложил запретить мигрантам открывать счета в нескольких банках сегодня в 11:24
Один счёт на человека: в России ищут способ перекрыть неконтролируемый оборот карт

Россия планирует ужесточить миграционную политику в финансовой сфере: иностранцы смогут открывать только один банковский счет, а налоговый учет станет обязательным.

Читать полностью » Роспотребнадзор опроверг эпидемию гонконгского гриппа в Подмосковье сегодня в 11:15
Слухи растут быстрее вируса: Подмосковье проверили на "эпидемию" H3N2

Telegram-каналы сообщили об "эпидемии" в Подмосковье, но Роспотребнадзор это опроверг. Что известно о H3N2 и его симптомах?

Читать полностью » Россияне получат 118 выходных дней в 2026 году — Бессараб сегодня в 9:11
Планируете отпуск? В 2026 году майские праздники вас разочаруют — вот что ждёт вместо них

В 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а с отпуском отдых может вырасти до 146. Но майские без привычных "четырёхдневок".

Читать полностью » Красную икру стали чаще покупать упаковками по 500 граммов — Платформа ОФД сегодня в 7:53
Кончилась эра маленьких баночек: аналитики заметили, что россияне снова полюбили брать икру впрок

Красная икра подешевела, и россияне начали чаще брать упаковки по полкило вместо привычных 250-300 г. Что изменилось на рынке в этом году?

Читать полностью » Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС сегодня в 7:31
Сначала перевод, потом полный контроль: схема, из-за которой пенсионерка потеряла почти миллион

В Южно-Сахалинске пенсионерка потеряла почти 900 тысяч рублей, поверив звонку о "посылке" и установив приложение по указанию мошенников.

Читать полностью » Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE сегодня в 7:29
Исчезнувший Дед Мороз: почему перевод денег незнакомцу — плохая идея под Новый год

Перед Новым годом мошенники массово продают "дешёвые" билеты на ёлки и праздники: деньги уходят, а продавцы исчезают. Где ловушка?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки точат когти для снятия стресса и маркировки территории — Patas da Casa
Общество
Рентабельность яиц в РФ упала почти в семь раз — эксперт Корягина
Общество
Лурье встретила решение суда в кругу семьи — адвокат Свириденко
Туризм
Грузию назвали перспективным направлением 2026 года — эксперт по путешествиям Тейлор
Дом
Увлажнитель не ставят на пол из-за ожогов и протечек — Southern Living
Общество
Суд по делу Ларисы Долиной не стал обязательным для других дел — адвокат Айвар
Туризм
Круиз из Сочи в Турцию занял восемь дней с заходом в четыре города
ДФО
Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet