Роскошь или норма? Ипотечный платёж в Челябинске — 62 тысячи рублей в месяц

В Челябинской области почти четверть семей — 23,1% - могут позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке. С таким показателем регион занял 13-е место в общероссийском рейтинге и поднялся за год сразу на две позиции (в 2024 году показатель составлял лишь 18,5%).

Сколько стоит ипотека

По данным исследования "РИА Новости", в регионе ежемесячный платёж по ипотеке достигает в среднем 62,4 тысячи рублей. В расчётах учитывалась покупка квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%. Предполагается, что 70% средств, остающихся у семьи после вычета прожиточного минимума, направляется на ипотеку, а оставшиеся 30% — на другие нужды.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Наибольшая доступность ипотеки отмечается в северных регионах: Ямало-Ненецкий АО — 47,1% семей (платёж около 105 000 рублей). Ханты-Мансийский АО — 44,3% (73 000 рублей). Чукотский АО также вошёл в число лидеров.

Сложнее всего взять ипотеку : Севастополь — только 3,3% семей (платёж 132 000 рублей). Республика Крым — 3,5% (119 000 рублей). Дагестан — 3,7% (73 600 рублей).



Таким образом, Челябинская область остаётся в середине списка: с одной стороны, нагрузка на семейный бюджет велика, но по сравнению с рядом регионов жильё здесь доступнее.