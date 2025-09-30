Роскошь или норма? Ипотечный платёж в Челябинске — 62 тысячи рублей в месяц
В Челябинской области почти четверть семей — 23,1% - могут позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке. С таким показателем регион занял 13-е место в общероссийском рейтинге и поднялся за год сразу на две позиции (в 2024 году показатель составлял лишь 18,5%).
Сколько стоит ипотека
По данным исследования "РИА Новости", в регионе ежемесячный платёж по ипотеке достигает в среднем 62,4 тысячи рублей. В расчётах учитывалась покупка квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%. Предполагается, что 70% средств, остающихся у семьи после вычета прожиточного минимума, направляется на ипотеку, а оставшиеся 30% — на другие нужды.
Лидеры и аутсайдеры рейтинга
Наибольшая доступность ипотеки отмечается в северных регионах:
Ямало-Ненецкий АО — 47,1% семей (платёж около 105 000 рублей).
Ханты-Мансийский АО — 44,3% (73 000 рублей).
Чукотский АО также вошёл в число лидеров.
Сложнее всего взять ипотеку:
Севастополь — только 3,3% семей (платёж 132 000 рублей).
Республика Крым — 3,5% (119 000 рублей).
Дагестан — 3,7% (73 600 рублей).
Таким образом, Челябинская область остаётся в середине списка: с одной стороны, нагрузка на семейный бюджет велика, но по сравнению с рядом регионов жильё здесь доступнее.
