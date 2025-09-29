Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заниженная цена жилья
Заниженная цена жилья
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:18

Север даёт не только газ — но и жильё: ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки

ЯНАО занял 1-е место в России по доступности ипотеки — 47,1% семей могут её позволить

В 2025 году Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в стране по доступности ипотечных кредитов. Согласно исследованию, почти половина семей региона (47,1%) может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м при стандартных рыночных условиях. Это в несколько раз выше среднего показателя по России — 16,1%.

"Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей", — пишет РИА Новости.

Другие лидеры рейтинга

  • 2-е место - Ханты-Мансийский автономный округ (44,3% семей).

  • 3-е место - Чукотский автономный округ (42%).

При составлении рейтинга учитывались средняя зарплата в регионах, цена квартиры площадью 60 кв. м и условия кредита с первоначальным взносом в 30%.

Общая ситуация в стране

Спрос на ипотеку в России падает. С середины 2024 года за год было выдано лишь 854 тысячи жилищных кредитов - это вдвое меньше, чем годом ранее.

  • В Москве ежемесячный платёж за "двушку" площадью 60 кв. м достигает 259 тыс. рублей.

  • В ЯНАО семьи платят в среднем 104,7 тыс. рублей в месяц, что объясняется более низкими ценами на жильё по сравнению со столицей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Основные покупатели квартир в ХМАО — жители Тюмени, Москвы и Петербурга 26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

Читать полностью » 26.09.2025 в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

Читать полностью » В Югре вырос интерес к поездкам в ОАЭ и Египет осенью 26.09.2025 в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

Югорчане на осенние каникулы чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Причина — тёплый климат, прямые рейсы и доступные цены.

Читать полностью » Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов 26.09.2025 в 4:18

Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный

Рейс Нижневартовск—Сочи задержали почти на 5 часов. Причиной стали ограничения в аэропорту курортного города из-за угрозы атаки беспилотников.

Читать полностью » Аналитики: интерес к земле под ИЖС в регионе вырос на 33% 26.09.2025 в 3:37

Инвестиция с забором: в Югре земля под ИЖС становится новым "золотом"

Спрос на участки под ИЖС в Югре за полгода вырос на 33%. Землю покупают не только для строительства домов, но и в качестве инвестиций.

Читать полностью » В ХМАО продаётся свыше 150 дач по цене до 300 тысяч рублей 26.09.2025 в 2:28

Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей

В Югре активно продают дешёвые дачи: больше всего объектов до 300 тыс. рублей сосредоточено под Нижневартовском, но есть и в других городах округа.

Читать полностью » Аналитики: цена iPhone 16 в Югре снизилась на треть 26.09.2025 в 1:18

Айфон по цене в два клика: после выхода iPhone 17 в Югре начался обвал цен

В Югре новые iPhone 16 заметно подешевели после выхода 17-й линейки. Базовая модель потеряла 33%, но лидером продаж остаётся Pro Max.

Читать полностью » Росстат: средняя цена билета в кино в Югре выросла до 359 рублей 26.09.2025 в 0:18

Кино подорожало, а концовка всё та же: как выросли цены на билеты в Югре

Средняя цена билета в кинотеатрах Югры выросла на 11% и достигла 359 рублей. Но в разных городах региона стоимость сильно различается.

Читать полностью »

Новости
Дом

Мебель для маленькой спальни: эффективные приёмы расстановки и хранения
Дом

Эксперты назвали лучшие варианты шкафов для маленькой и просторной спальни
Питомцы

Собаки оценивают людей по 300 миллионам обонятельных рецепторов
Дом

Зонирование квартиры: приёмы разделения спальни и гостиной
Культура и шоу-бизнес

Кей-поп-композиция "Golden" удерживает лидерство в мировых чартах Spotify 72 дня
Технологии

Китайские ноутбуки захватывают российский рынок — эксперт Александр Побыванец
Туризм

Национальное блюдо Ямайки — аки с солёной рыбой едят на завтрак по всей стране
Дом

Запах кошачьей мочи на диване: эффективные способы устранения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet