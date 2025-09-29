Север даёт не только газ — но и жильё: ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки

В 2025 году Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в стране по доступности ипотечных кредитов. Согласно исследованию, почти половина семей региона (47,1%) может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 60 кв. м при стандартных рыночных условиях. Это в несколько раз выше среднего показателя по России — 16,1%.

"Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей", — пишет РИА Новости.

Другие лидеры рейтинга

2-е место - Ханты-Мансийский автономный округ (44,3% семей).

3-е место - Чукотский автономный округ (42%).

При составлении рейтинга учитывались средняя зарплата в регионах, цена квартиры площадью 60 кв. м и условия кредита с первоначальным взносом в 30%.

Общая ситуация в стране

Спрос на ипотеку в России падает. С середины 2024 года за год было выдано лишь 854 тысячи жилищных кредитов - это вдвое меньше, чем годом ранее.